Waarom de Speedtail de snelste McLaren ooit is

McLaren gunt ons wat meer inzicht in de technologie van de Speedtail.

De legendarische McLaren F1 was niet alleen bloedsnel voor jaren ’90 begrippen, maar ook voor hedendaagse begrippen. Dat bleek uit het feit dat het anno 2019 nog steeds de snelste McLaren was. Tot december 2019. Toen verbrak de Speedtail dan eindelijk McLaren’s persoonlijke record. Met een topsnelheid van 403 km/u werd de F1-topsnelheid van 386,4 km/u ruimschoots overtroffen.

Hoe kregen ze dat voor elkaar? McLaren doet een boekje open. Om even met de open deuren te beginnen: de Speedtail profiteert onder meer van zijn bijzondere vorm, die zorgt voor een uitstekende aerodynamica, en het lage gewicht. De grootste innovaties zijn echter in de aandrijflijn te vinden.

P1

Hoewel de Speedtail de spirituele opvolger is van de McLaren F1, borduurt de auto in technisch opzicht voort op de P1. De V8 is namelijk een doorontwikkelde versie van de motor uit de P1. Deze motor leverde destijds 737 pk en 720 Nm aan koppel. Dankzij een nieuw lichtgewicht luchtinlaatsysteem, verbeterde cilinderkopkoeling en een herzien zuigerontwerp levert de V8 nu 757 pk en 800 Nm aan koppel.

Formule E

De V8 wordt, evenals bij de P1, bijgestaan door een elektromotor. Die borduurt op zijn beurt weer voort op technologie uit de Formule E. Deze motor levert 313 pk, wat het totale vermogen van de McLaren Speedtail op 1.070 pk brengt. Het vermogen van 8,3 kW/kg is volgens McLaren het hoogste specifieke batterijvermogen van alle productieauto’s.

Batterij

McLaren heeft veel aandacht besteed aan de 1,6kWh-batterij. Ze hebben hun best gedaan om de batterij zo compact mogelijk te maken en een optimale verhouding tussen gewicht en vermogen te creëren. Dat is gelukt: de vermogensdichtheid van de batterij is namelijk vier keer zo hoog dan die van de McLaren P1.

Ook qua koeling van de cellen in de batterij heeft McLaren winst weten te behalen. De cellen worden continu ondergedompeld in een isolerende olie de de warmte snel wegvoert. Op die manier kan de De Britten claimen dat dit systeem het eerste in zijn soort is in een productiewagen.

In december viel alles op zijn plek: de Speedtail wist, met testcoureur Kenny Bräck achter het stuur, de 403 km/u aan te tikken. Dit was geen gelukstreffer, want in totaal lukte dit dertig keer op de baan van de Kennedy Space Center. Daarmee hebben de mannen van McLaren, ruim 21 jaar na de F1, weer een technologisch hoogstandje neergezet. Er zullen 106 exemplaren gebouwd worden, evenveel als er destijds van de McLaren F1 gebouwd zijn.