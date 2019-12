Eindelijk pakt McLaren het record van de McLaren F1

Het heeft eventjes geduurd.

Toen de McLaren F1 in de jaren ’90 op de markt kwam, was het doel om de beste supercar ooit te bouwen. Gordon Murray had een aantal eisen en ideeën voor de ultieme supercar. Destijds was het de de Honda NSX die de benchmark was als het ging op dynamische capaciteiten.

Het moest een soort NSX worden, maar dan meer, sneller en sterker. Er werd aangeklopt bij Honda, maar die kon op zo’n korte termijn geen motor bouwen. De BMW Motorsport divisie kon dat wél. Murray vroeg om zo’n 400 tot 450 pk, maar Paul Rosche en zijn kornuiten leverden te goed werk: 627 atmosferische paarden perste de V12 eruit.

Mede dankzij dat krankzinnige vermogen was de McLaren F1 erg snel. Ook het relatief kleine frontale oppervlak hielp daaraan bij. De McLaren F1 haalde een snelheid van 386.4 km/u. Ondanks dat McLaren alweer bijna 10 jaar sportwagens, supercars en hypercars bouwt zijn ze gek genoeg nooit in de buurt gekomen van de topsnelheid van de F1.

Tot nu toe dan, want de Mclaren Speedtail heeft dan eindelijk het record gebroken. Met een XP2 genaamd prototype ondernam testcoureur Kenny Brack diverse tests en recordpogingen. Welnu, het is gelukt: de magische grens van 250 mijlen per uur werd beslecht. Dat is iets meer dan 402 km/u. Daarmee is dit eigenlijk de eerste McLaren die zijn naam écht eer aan doet. Overigens heeft de McLaren Speedtail niet zoals de Bugatti Chiron Super Sport 400 toevallig een recordje gepakt onder de noemer wind mee, heuveltje af, veel fantasie. Er zijn 30 runs gedaan waarbij minimaal 400 km/u gehaald werd.