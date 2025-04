Eerste Suzuki EV moet wel een aantrekkelijke prijs krijgen

Het eerste elektrische model van Suzuki is onderweg: dit weten we over hem.

Beter laat dan nooit voegt Suzuki zich dit jaar ook bij het EV-feestje. Of het merk daarmee succes boekt of juist de boot heeft gemist, moet nog blijken. Het merk begint het volledig elektrische avontuur met de e Vitara. Eind vorig jaar presenteerde Suzuki de elektrische Vitara. Vandaag krijgen we wat meer informatie over de EV.

Speciaal voor de eerste en aanstaande EV’s heeft Suzuki het Heartect-e-platform ontwikkeld. Dankzij een vlak geplaatste accu, het ontbreken van een ondervloerstructuur en de korte overhangen moet het interieur ruim aanvoelen. De e Vitara is 4.275 mm lang met een wielbasis van 2.700 mm. De breedte is 1.800 mm en de hoogte 1.635 mm. Daarmee is ie ongeveer even groot als een Smart #1 of een BYD Atto 2. Dat er nog een dag zou komen waarop we een Smart even groot zouden noemen als een Vitara…

De kofferbak valt echter wat tegen. Met de achterbank naar voren geschoven kun je 306 liter aan bagageruimte kwijt. Een Dacia Spring heeft een nog grotere bagageruimte (308 liter). Willen de passagiers achterin meer beenruimte, dan krimpt de kofferbak van de Vitara zelfs tot 238 liter. Bij de Smart #1 zijn de afmetingen 411 liter en 323 liter met de bank naar voren of achteren en in de BYD kun je precies 400 liter aan spullen kwijt.

Motoren en actieradius

Je kunt de e Vitara straks bestellen in drie verschillende versies:

49 kWh 2WD: 106 kW (144 pk) – 0-100 km/u in 9,6 s – actieradius tot 346 km (WLTP)

61 kWh 2WD: 128 kW (174 pk) – 0-100 km/u in 8,7 s – actieradius tot 428 km (WLTP)

61 kWh 4WD: 135 kW (184 pk) – 0-100 km/u in 7,4 s – actieradius tot 412 km (WLTP)

Het rijbereik van de verschillende versies komt redelijk overeen met de even grote Smart, maar die heeft wel een stuk meer vermogen met zijn 272 pk. De Atto 2 komt maar 312 kilometer ver en heeft 177 pk.

De prijzen

Bovenaan dit artikel eis ik dat de e Vitara een leuk prijskaartje moet hebben. Dat komt dus door zijn concurrenten en hoe hij zich tegen deze rivalen afzet. Op dit moment weten we nog niet wat die prijs gaat zijn. De Atto 2 heeft mindere specificaties, maar heeft wel meer kofferbakruimte en is er al vanaf € 31.690. De Smart #1 verslaat de e Vitara op de meeste fronten en kost minimaal € 33.000.

Het is voor Suzuki te hopen dat ze rond deze koers kunnen gaan zitten. Als de e Vitara richting de 40k gaat, krijgt ie te maken met de Capri en Explorer van Ford en de EX30 van Volvo. En dan krijgt ie het lastig. Zodra we de prijzen weten, delen we die met je!