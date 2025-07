Suzuki e Vitara: goedkoper dan Toyota-variant

Dit is de prijs van de Suzuki e Vitara, de eerste EV van het merk. Goedkoper dan die van Toyota…

Bij ons Nederlanders begint natuurlijk alles bij de prijs. Waar krijg je het meeste voor het minste geld. Het lijkt een vooroordeel, maar de Nederlander rekent graag. Het is een waarheid als een koe.

Aan de andere kant zijn we dol op betrouwbaarheid. Maakt het dan nog uit welk logo op de grille staat? Als we maar weten wie verantwoordelijk is voor de techniek achter die grille. Alle merken doen aan rebadging, van Renault tot Toyota. Stellantis is koning, want die rebadget zich drie keer in de rondte binnen het eigen concern.

Zo is de auto waar vandaag de Nederlandse vanafprijs van gedropt is ook een rebadge. Of het origineel, daar kom ik zo nog op. Toyota is een populair merk en dus ook geliefd voor rebadging.

Mazda Yaris en de Suzuki Corolla

Zo vind je bij Mazda de Mazda 2 Hybrid, wat gewoon een Toyota Yaris is met een Mazda logo. De Mazda kost minimaal 26.990 euro, de Yaris is er vanaf 26.985 euro. Het origineel is dus vijf euro goedkoper.

Bij Suzuki vond je al twee omgekatte Toyota modellen. Allereerst de Suzuki Swace, te koop vanaf 35.895 euro. De Toyota Corolla Touring Sports kost minimaal 34.995 euro. Ook hier is het origineel dus goedkoper.

Ook op de site van Suzuki de Suzuki Across. Dat is een plug-in hybride RAV4 van Suzuki. Momenteel even niet leverbaar volgens de site, maar de laatste nieuwprijs was zo’n 50.975 euro. Twintig euro goedkoper dan de Toyota versie. Hier is het origineel dus twee tientjes duurder, maar daar wel leverbaar. Was in het begin overigens andersom, want de Across stond zomaar een jaar eerder in de showroom dan de plug-in variant van de RAV4.

Prijs Suzuki e Vitara

Even terug naar het onderwerp van vandaag. De vanafprijs van de Suzuki e Vitara a.k.a. de Toyota Urban Cruiser. Is hier ook sprake van rebadging? Nou het is in ieder geval een eeneiige tweeling. En in dit geval is de Suzuki telg de goedkoopste. Gelet op bovenstaande bestempelen we de e Vitara voor het gemak als het origineel. Doen ze ook eens iets terug voor Toyota.

De nieuwe Suzuki e Vitara is leverbaar vanaf 31.995 euro. Precies duizend ekkermannen goedkoper dan de Toyota Urban Cruiser. De eerste elektrische auto van het merk komt net als de Toyota broer met tien jaar garantie.

Wat krijg je voor dat geld?

Voor deze net geen 32 mille krijg je de instapversie en dat is de Select. Die heeft een 49 kWh batterijpakket, een 144 pk sterke elektromotor en daarmee een actieradius van 344 kilometer volgens de WLTP testcyclus.

Wil je verder komen op één lading dan is er ook een 61 kWh batterijpakket die je 426 kilometer verder brengt. De motor is ook sterker, 174 pk en je moet 35.295 euro meebrengen. Flink wat meer centjes dus.

In die instapper heb je dan wel onder andere sfeerverlichting, stuurverwarming en stoelverwarming (bij de 61 kWh batterij), een 10 inch touchscreen, climate control en 18 inch lichtmetalen wielen.

Boven de Select staat de Style in het menu. Die heeft extra’s als 19 inch lichtmetalen wielen, deels kunstlederen bekleding, een camera met 360°-functie, een INFINITY by Harman Soundsystem en een vast panoramadak. De e Vitara Style is er vanaf 37.795 euro. Vierwielaandrijving is mogelijk in combinatie met het 61 kWh batterijpakket. AllGrip-e noemt het merk dat. De meerprijs is 1.700 euro.

Concurrentie

Als we even naar de concurrentie kijken, de Urban Cruiser noemden we al. Verder uit de stal van Stellantis bijvoorbeeld de Peugeot e-2008 en de Opel Mokka Electric. Wel een iets grotere batterij maar een nieuwprijs van respectievelijk 36.700 euro en 33.999 euro. De Hyundai Kona Electric koop je vanaf 36.995 euro, de Kia e Niro vanaf 38.995 euro en de BYD Atto 3 vanaf 40.690 euro. De Suzuki e Vitara lijkt daarmee dus lekker scherp in de markt gezet.

Zeggen jullie het maar, wordt de Suzuki e Vitara net zo’n succes als zijn op dinosap gestookte voorgangers?