Blijf weg van de A2 en A73! Ik herhaal: blijf weg uit Limburg!

Rijkswaterstaat waarschuwt van flink wat extra reistijd.

Leuk en aardig allemaal, roepen dat er heel vlug heel veel meer geld naar de infrastructuur van Nederland moet, maar daar staat wel wat tegenover. Natuurlijk moet er elders geld bezuinigd worden, maar je krijgt ook meer te maken met wegafsluitingen, vertragingen en alle ellende van dien.

Het vorige weekend was het bijvoorbeeld weer raak op de A2 en A73 in Limburg. Omdat het er zo lekker ging, gaat Rijkswaterstaat er dit weekend, van vrijdag 28 november tot en met 30 november, weer aan de weg werken. De werkzaamheden beginnen komende vrijdag om 21:00 uur en stoppen zondagmiddag om 13:00 uur. In de tussentijd zijn delen van beide snelwegen afgesloten. En dat gaat nogal wat extra reistijd opleveren.

Wat is Rijkswaterstaat aan de weg aan het doen?

Lang verhaal kort: de A2 tussen Het Vonderen en Kerensheid wordt verbreed. En daar blijft het niet bij. Er komt een betonnen pijler voor de viaduct Slagmolen en wordt er een deel van de Molenbeekduiker vervangen. Ook worden er asfaltwerkzaamheden uitgevoerd aan de Aldenhofweg op zondagochtend 30 november tussen 04.00 en 11.00 uur. Rijkswaterstaat werkt aan de volgende delen van de A2 en A73 in Limburg:

De A2 richting Maastricht is afgesloten tussen aansluiting St. Joost (44) en Echt (45) inclusief oprit St. Joost van vrijdag 28 november 21.00 tot zondag 30 november 13.00 uur.

De A73 richting Maastricht is afgesloten vanaf aansluiting Maasbracht (22) tot knooppunt Het Vonderen van vrijdag 28 november 21.00 tot zondag 30 november 13.00 uur.

De A2-oprit Grathem (41b) is in zuidelijke richting afgesloten van vrijdag 28 november 23.00 tot zondag 30 november 14.00 uur.

De A73-oprit Roermond-Oost (20d) is in zuidelijke richting afgesloten van vrijdag 28 november 23.00 tot zondag 30 november 14.00 uur.

Zo omzeil je de afsluitingen

Gelukkig zijn er omleidingsroutes. Het verkeer vanuit Eindhoven wordt richting Maastricht omgeleid via de N69/N74 (België/Houthalen-Helchteren). Kom je vanuit het westen? Dan wordt je omgeleid via Antwerpen (E19/E314).RWS verwacht dat je 10 tot 15 minuten langer onderweg bent.

Het regionale verkeer gaat meer merken van de wegwerkzaamheden. Verkeer vanuit Venlo rijdt om via de aansluiting Roermond-Oost (20) over de N293, N274 en N297. Kom je vanuit Weert dan wordt je omgeleid via de aansluiting St. Joost (44) via de N276/N296 tot aansluiting Roosteren (46) of via N294 tot aansluiting Urmond (48). Er is ook een omleidingsmogelijkheid vanaf Grathem via de N78 (Maaseik). Het regionale verkeer moet rekening houden met maar liefst 30 tot 60 minuten extra reistijd.

Via de website van Rijkswaterstaat kun je ook je route plannen en zien welke omleiding voor jou van toepassing is. Let op: de werkzaamheden zijn weersgevoelig. Bij slecht weer kunnen de werkzaamheden verplaatst worden. Het kan dus zomaar zijn dat alles wat je net gelezen hebt pas later wordt toegepast.

Limburg, bedankt!

Rijkswaterstaat vond het vorige werkzaamhedenweekend bijzonder goed verlopen. Het wil daarvoor heel Limburg bedanken ”voor de flexibiliteit, het begrip en de bereidheid om mee te denken en mee te bewegen. Samen houden we Limburg bereikbaar”, schrijft RWS.

Omdat het zo lekker gaat in Limburg komt RWS de komende jaren nog eens zes keer terug met weekendafsluitingen. De eerstvolgende grote ”A2 WeekendBreek” na dit weekend vindt plaats van 9 tot en met 12 oktober 2026, opnieuw tussen Het Vonderen en Kerensheide.