Waarom de Svartpilen 701 de motor van DEZE zomer is

Het ‘Zweedse’ merk maakt tegenwoordig mooie versies van KTM’s en dat vinden wij prima

Husqvarna motorfietsen, hoe zat dat ook al weer?

Eind jaren tachtig ging het merk dat al in 1903 werd opgericht over in Italiaanse handen. Op zich een recept voor, ja voor wat eigenlijk? Want je kunt zeggen over Italiaanse fabrikanten wat je wilt maar het waren de Italianen zelf die Ducati, Aprilia, Moto Guzzi opraapten nadat ze ‘gevallen’ waren. Dus ze hebben wel de neiging om hun eigen troep op te ruimen. Specifiek het Cagiva concern van Claudio Castiglione zelf deed met Husqvarna in 1986 wat ze al eerder deden met Ducati, namelijk: inlijven en naar eigen hand zetten EN uiteindelijk niet onbelangrijk: Racen! Want niets zo glamoureus voor een Italiaan als het zoete champagne proeven van de overwinning. Dat je daarvoor elk weekend van huis moet zijn is slechts een bijkomend voordeel.

Aan het einde van de jaren 90 bestond het gamma van Husqvarna uit lichte 125cc 2-takt supermotards die fantastisch hardliepen. Tot ze vastliepen met 130 km/u op de linkerbaan van de A15, of gebeurde dat alleen bij mij? Maar ze maakten ook de fantastische SM610S, een stampende 576cc 1cilinder 4-takt met 45pk. Eindelijk een echte lichte-zware Supermotard met elektrische starter waar je met speels gemak indien nodig ook duizenden snelwegkilometers mee kon verorberen. Zeuren over de afwezigheid van dezelfde elektrische starter of over de afwezigheid van een balansas op de R versie, de SM610R was ‘not done’. Dus je maakte daar maar het beste van. In mijn geval: gewoon laten draaien tijdens het tanken en vervolgens bij de kassa je motor, zonder balansas, op de zijstandaard zien weghoppen bij elke klap van het stationair draaiende blok. De SM610 was dan weer de basis voor de Husqvarna NOX, de carbon special die via het internet te bestellen was (ja ja in 2000).

Maar hoe zit dat NU dan met Husqvarna?

De Oostenrijkse koopjesjager CEO Stefan Pierer van KTM rook in 2013 bloed toen BMW Motorrad na een strategiewijziging weer van het merk Husqvarna afwilde. BMW had het merk pas een aantal jaren onder haar vleugels. In de ‘BMW tijd’ werden een aantal opvallende Husqvarna wegmodellen geïntroduceerd, die natuurlijk pas echt gewild werden bij het motorvolk toen ze niet meer leverbaar waren. Maar het was pas onder KTM leiding dat Husqvarna weer een frisse impuls kreeg en een eigen gezicht. Gek genoeg wel doorlopend op basis van een bestaand KTM model. Maar zoals de Svartpilen laat zien, hoeft dat geen beletsel te zijn om tot iets briljants te komen.

En hoe zit het nu met de Svartpilen?

Het was alweer 2014 dat Husqvarna tijdens de EICMA in Milaan zijn Vitpilen en Svartpilen concepts voorstelde. Nu voor 2019 is de Svartpilen 701 eindelijk beschikbaar nadat de Vitpilen 701 en 401 en de Svartpilen 401 al eerder op de markt verschenen. De Svartpilen 701 lijkt perfect getimed voor de zomer van 2019. Want de smaak van dit seizoen lijkt Flattrack te zijn. Zowel in activiteit als in design. Waar de Vitpilen nog net iets meer cafe-racer vibe heeft lijkt de Svartpilen je direct uit te nodigen voor een reisje naar Lelystad.

Wie had ooit gedacht dat Lelystad het mekka van Flattrack in Nederland zou worden, maar dat terzijde. Voor de mensen die hardnekkig ook deze zomer hun ‘inner-hipster’ proberen te ontkennen. Flattrack is wat Valentino Rossi ook op zijn ranch doet als hij lol wil hebben en wat jij kan doen met de goedkoopste motor die je op Marktplaats vindt. Achterrem upgraden, tentje achterop en net als een echte Italiaan lekker een weekend weg van huis.

De standaard Svartpilen is vooral in design een flattracker en daar is wat ons betreft niets mis mee, want kamperen op een veldje buiten Lelystad laat ons hart ook niet direct sneller kloppen. De Svartpilen 701 heeft volgens het Flattrack concept rechtsachter een zijscherm om je startnummer op te plakken en slechts 1 remschijf voor.

De zithouding is heerlijk actief voor het kortere werk en minder toegespitst op snelwegkilometers. Met recht een motor dus voor de zomer. Maar meer dus voor op de trailer of in de bestelwagen naar de Alpen om daar te gaan rijden dan dat je de Husqvarna bij de horens vat om bij die Alpen te komen. Het eerste wat je overigens letterlijk aan gaat pakken zijn de standaard spiegels. Ruimte voor verbetering noemen we dat. De simpel ogende ronde units kunnen netjes op de plank tot het moment dat je de 701 weer in gaat ruilen. Aan de andere kant, de Husqvarna zou zomaar zo’n motor kunnen zijn die je nooit meer weg doet. Anders loop je het risico dat je er over 20 jaar met weemoed aan terugdenkt. Zei er iemand SM610S..

The Basics:

Husqvarna Svartpilen 701

Motor: vloeistofgekoelde eencilinder

Cilinderinhoud: 692 cc

Vermogen: 55 kW (75 pk)

Koppel: 72 Nm bij 6.750 tpm

Gewicht: 158,5 KG (zonder vloeistoffen)

Prijs: € 11.949,-

Leverbaarheid: Nu!