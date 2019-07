Dit zijn de 5 beste video’s van deze week!

Druk met je studie (als je nog geen vakantie hebt), werk of je maîtresse? Check dan hier de dikste Autoblog video's die je deze week misschien gemist hebt.

Maandag: rijtest Jaguar XE (2019)

Jaguar heeft de XE bijtijds gemaakt en kan er na een kleine doch nodige make-over weer goed tegenaan. Casper voelde de Britse sedan aan de tand in de omgeving van Nice. De rijtest video bekijken kan hieronder. De rijtest lezen onder het genot van je zondagochtend croissant kan HIER



Dinsdag: Wouter met de Toyota Supra op het circuit

De nieuwe Supra is met 340 pk een lekker fel beestje. Wouter mocht ze loslaten op het Circuito Permanente del Jarama. De bijrijder vreesde voor zijn leven; BRAAAAAKE.



Woensdag: het interieur van de Renault Clio V

Het uiterlijk van de nieuwe Clio is een evolutie in vergelijking met zijn voorganger. Wel hebben de Fransen het interieur grondig aangepakt. We maakten er een aparte video over die je hieronder kunt bekijken.



Donderdag: Vakantieauto van het Jaar 2019: Familie (Deel 1/2)

Deze week stond Autoblog in het teken van de vakantie. Met de Autoblog gepatenteerde Vakantieauto van het Jaar-test gingen we voor je zoekende naar de leukste (en praktische) familieauto van dit jaar.



Vrijdag: Vakantieauto van het Jaar 2019: Familie (Deel 2/2)

Een dag later kwam deel twee aan bod. Hier behandelden we de overige finalisten en maakten we de winnaar bekend!



Zaterdag: Vakantieauto van het Jaar 2019: Fun (Deel 2/2)

Dan was er ook nog de categorie Fun. Hier namen de BMW Z4 M40i, de Porsche 911 Carrera S Cabriolet en de Ford Mustang Bullit het tegen elkaar op. Check de video hieronder.