Vakantieauto van het Jaar (Fun): de video

Wie van de drie finalisten is de leukste auto om op vakantie te nemen?

In deze categorie draait het om plezier, sturen en enige praktische bruikbaarheid. Eerder deze week stelden we al de finalisten van de Vakantieauto van het Jaar in de categorie Fun aan je voor.

Het zijn de BMW Z4 M40i, de Porsche 911 Carrera S Cabriolet en de Ford Mustang Bullet geworden. Elke auto heeft zijn eigen kwaliteiten. Zo weet de BMW fun te combineren met het goedkoopste prijskaartje van deze drie, heeft Porsche met de 992 weer een sublieme 911 weten neer te zetten en is de Ford Mustang Bullit met zijn V8 én handbak een dinosaurus in hedendaags autoland.

Een winnaar kiezen viel dan ook niet mee. Wouter en Casper gingen als vakantie-experts deze zware uitdaging aan. Aan de hand van diverse challenges op het gebied van fun en bruikbaarheid kwamen de twee Autoblog overlords tot een conclusie. Bekijk de Autoblog Vakantieauto van het Jaar 2019 video in de categorie Fun hieronder om te zien hoe de auto’s het tegen elkaar opnemen.