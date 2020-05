Waarom deze auto de stilste in zijn klasse is

Een stil plekje vinden om tot rust te komen, valt niet altijd mee in Nederland dat met ruim 17 miljoen inwoners tot de dichtstbevolkte landen ter wereld behoort. En om écht zen te worden, moeten zelfs achtergrondgeluiden zoveel mogelijk afwezig zijn. De oplossing komt uit onverwachte hoek.

Toeval of niet, maar de plek waar u zich volledig kunt ontspannen, is van Japanse origine, het land waar zenboeddhisme – een vorm van boeddhisme met veel meditatie – populair is. Die plek heet Lexus UX 300e Electric. Een tamelijk compacte Urban SUV met een onderscheidend design van de Japanse autofabrikant Lexus. De modellen van Lexus staan bekend om het rustgevende effect van hun hybrideaandrijving waarmee ze in bijna alle gevallen zijn uitgerust. Met de Lexus UX Electric is het merk echter nog een stap verder gegaan.

100% elektrisch

De Lexus UX Electric is volledig nieuw en het allereerste model van Lexus dat 100% elektrisch is. Dat heeft fiscale voordelen voor wie de auto aanschaft, maar hierover later meer. We keren eerst terug naar de stilte waar menigeen op zijn tijd zo naar verlangt. Dat een volledig elektrische aandrijflijn stiller is dan de gebruikelijke benzine- of dieselmotor zal voor de meeste mensen die ook maar een beetje op de hoogte zijn van het autonieuws geen verrassing zijn. Maar dat was voor Lexus niet genoeg.

Vakmanschap en oog voor detail

Echte luxe en comfort komt uit de dingen die er wel zijn, maar ook uit de dingen die er niet zijn, zegt Lexus. Tot de eerste groep behoren bijvoorbeeld verfijnde materialen die je kunt aanraken en voelen. Wat dit betreft heeft Lexus zijn huiswerk goed gedaan; de soepel, lederen interieurbekleding doet luxe aan en wie zijn hand erover laat glijden, voelt als het ware het vakmanschap en het oog voor detail waarmee de bekleding vervaardigd is – overigens ook een eigenschap waar Lexus om bekendstaat.

Krachtige elektromotor

Een ding dat er niet is en desondanks een gevoel van luxe en comfort oproept, is bijvoorbeeld het ontbreken van geluid. Juist hierin blinkt de Lexus UX Electric uit. Zoals gezegd: de 100% elektrische aandrijflijn – een krachtige elektromotor met 150 kW/204 pk en een 54,3 kWh-batterij die de auto een elektrische actieradius van ruim 300 kilometer geeft – doet zijn werk stil, stiller dan een traditionele verbrandingsmotor.

De achtergrondgeluiden die overblijven heeft Lexus weten te elimineren door de toepassing van speciale noise cancelling-materialen. Voorbeeld is het akoestische, extra geluidsisolerende glas dat hinderlijke geluiden letterlijk buiten de deur houdt, de extra isolatie in de wielkasten en banden die speciaal ontwikkeld zijn om zo min mogelijk rijgeluiden te produceren.

Prettig voor het gehoor

Produceert de Lexus UX Electric dan helemaal geen geluid. Nou, nee. De doorgewinterde geluidstechnici van Lexus – want zo mogen we ze best noemen – hebben ervoor gezorgd dat in de auto een geluidsniveau aanwezig is dat prettig is voor het gehoor. Want alleen dan blijft iemand een natuurlijk gevoel bij zijn omgeving houden. De mate van geluid in de Lexus UX Electric is precies genoeg voor een serene, comfortabele stilte. De manier waarop dit tot stand is gekomen, is zo bijzonder en verfijnd dat we gerust mogen spreken van een kunstuiting.

Muziekliefhebbers opgelet

De stilte van de Lexus UX Electric – volgens zijn makers de stilste auto in zijn klasse – heeft behalve een ontspannend effect nog een groot voordeel – vooral muziekliefhebbers moeten nu even opletten. Door de stilte in de auto, hoort u opeens geluiden die u niet eerder zijn opgevallen. Zoals bepaalde pianotonen van uw favoriete klassieke muziekstuk of beats van dat ene dancenummer waar u blije herinneringen aan heeft op het moment dat u luistert naar het premium audiosysteem van Mark Levinson dat speciaal voor de Lexus UX ontwikkeld is.

De gelijknamige oprichter van het gerenommeerde Amerikaanse audiomerk Mark Levinson zegt over Lexus: “Jarenlang was er geen auto te vinden met de juiste akoestiek voor de premium sound van Mark Levinson. En toen kwam Lexus. Door de uiterst stille aandrijflijn en het bijzonder comfortabele weggedrag biedt elke Lexus precies de goede akoestiek.”

Meer dan ooit kunt u dus in de Lexus UX Electric genieten van uw favoriete playlist. Want Lexus is het enige automerk ter wereld dat zijn modellen uitrust met een audiosysteem van Mark Levinson, dat bekendstaat als het beste in de wereld.



Dat de Lexus UX Electric een volledig elektrische auto is en dus uitgerust is met een batterijpakket heeft ook bijgedragen aan de stilte. Dat batterijpakket bevindt zich namelijk in de bodem van de auto waar het hinderlijke geluiden van onder de auto als het ware wegfiltert. En om dit voordeel zo goed mogelijk te benutten, is het accupakket voorzien van een speciale afdekking en sealing.

Stilteruimte

Een plek waar u mogelijk nog meer tot rust komt dan in de nieuwe Lexus UX Electric, is de zogeheten quiet room van Lexus. Voordat dat de Lexus UX Electric de weg op mag, wordt de Japanse SUV in deze stilteruimte gecontroleerd op of hij daadwerkelijk de stilste auto in zijn klasse is. Dat laat Lexus niet door een willekeurige medewerker doen. Dit kunstje – want dat is het – mag alleen gedaan worden door een Takumi.

Enorme bezieling

Een Takumi is iemand die bij Lexus een heel lang opleidingstraject in zijn of haar vakgebied doorlopen heeft. Om een idee te geven hoe bijzonder het is als je bij Lexus een Takumi bent: van de ongeveer 7.700 medewerkers in de Miyata Lexus fabriek in Kyushi waar de quiet room is, mogen slechts 19 medewerkers zich een Takumi noemen. We hebben het over ambachtslieden die hun uitzonderlijke talent koppelen aan een enorme bezieling. Ongekend in de auto-industrie.

Een Takumi heeft minimaal 25 jaar ervaring in zijn of haar vakgebied. Onder hen bevinden zich de geluidspecialisten die de Lexus UX Electric in de quiet room aan een uiterst strenge test onderwerpen. Ze gebruiken hun goed getrainde zintuigen om eventuele ongewenste geluiden en trillingen in het interieur op te sporen waarna deze gecorrigeerd worden. Pas na hun goedkeuring mag de Lexus UX Electric de stilteruimte verlaten en naar de klant.

Lange historie met hybrideaandrijving

Wat krijg je dan als klant, behalve dus de stilste auto in zijn klasse? Een 100% elektrische Urban SUV, de eerste volledig elektrische auto van Lexus. Het merk is groot geworden door zijn uitgebreide aanbod aan geëlektrificeerde modellen. Premium auto’s met hybrideaandrijving. Dat wil zeggen: zowel een elektromotor als een benzinemotor. De eerste Lexus SUV met hybrideaandrijving – de Lexus RX 400h – komt in 2005 op de markt, lang voordat andere merken überhaupt aan hybrideaandrijving denken. Dat Lexus een lange historie met elektrificatie heeft, merkt u aan de uiterst soepele en comfortabele rijervaring die de Lexus UX Electric biedt.

Heel uitgebalanceerd

De Lexus UX Electric biedt een rijbeleving die met geen andere elektrische auto te vergelijken is. Waar u bij andere elektrische auto’s heel subtiel de pedalen moet bedienen omdat de auto anders naar voren schiet of plotseling remt, voelt de Lexus UX Electric heel uitgebalanceerd aan.

Het nieuwe voertuigplatform van de Lexus UX Electric heeft een laag zwaartepunt. En autoliefhebbers weten wat dit betekent: hoe lager het zwaartepunt, hoe beter de wegligging. Dat de Lexus UX Electric rijplezier van de bovenste plank biedt, komt ook door het directe koppel van de krachtige elektromotor. Door speciale technologie – die Lexus Acceleration Pitch Control noemt – ervaart u een vloeiende lineaire acceleratie.

De prijzen van de nieuwe Lexus UX Electric beginnen bij € 49.990,- (operational lease vanaf € 599,-*). Dat is inclusief een haal- en brengservice bij onderhoud. Een service die Lexus als Red Carpet Treatment aanduidt en er ook voor zorgt dat het interieur en exterieur van uw Lexus UX Electric gereinigd is als u de auto weer komt ophalen.

Fiscaal voordeel

Ten slotte, om nog even terug te komen op het fiscale voordeel van de Lexus UX Electric waar we het eerder over hadden. Rijdt u deze Lexus zakelijk, dan heeft u een veel lagere bijtelling dan gebruikelijk is, namelijk 8% in plaats van 22%. Dat staat gelijk aan vanaf € 135,-** per maand. Voordelen voor particulieren zijn er ook: omdat de Lexus UX Electric geen CO 2 uitstoot, betaalt u geen aanschafbelasting (bpm). Verder hoeft u ook geen motorrijtuigenbelasting te betalen.

Geef maar toe, daar wordt u stil van. En dan moet u de stilte van het rijden met de Lexus UX Electric nog ervaren. Dat kunt u doen door een proefrit te maken bij de Lexus-dealer. Hier bent u van harte welkom.

* Lexus Financial Services leasetarief per maand o.b.v. Full Operational Lease, 60 maanden en 10.000 km/jaar, incl. 75% bonus/malus, excl. BTW en brandstof.

** Netto bijtelling o.b.v. 37,35% inkomstenbelasting en tenaamstelling in 2020.

Over Lexus

Lexus is een pionier op het gebied van automodellen die uitgerust zijn met een geëlektrificeerde aandrijflijn. Al in 2005 brengt Lexus de eerste SUV met hybrideaandrijving uit, de Lexus RX 400h. Het aanbod aan hybridemodellen bestaat momenteel uit 9 modellen. De Lexus UX Electric is de eerste 100% elektrische Lexus.