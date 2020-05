Opvallend: verkeersdoden niet anders door coronacrisis

Je zou verwachten dat het aantal verkeersdoden in deze tijden van coronacrisis zouden zijn afgenomen. Niets blijkt minder waar.

Weet jij nog hoe het voelt om in een file te staan? Sinds de coronamaatregelen in maart is het verkeer in Nederland drastisch afgenomen. Tijdens de oorspronkelijke spitstijd kun je nu in één ruk van Rotterdam naar Amsterdam rijden op een rustige A4. Wel netjes met 100 km/u, dat dan weer wel. Ook op andere doorgaans drukke trajecten is het de afgelopen maanden zeer rustig met verkeer.

1 + 1 = 2 zou je denken. En dan hebben we het over het aantal verkeersdoden. Als er door deze coronacrisis minder verkeer op de weg is te vinden, zal het aantal doden ook wel drastisch afnemen toch? En dat is juist niet het geval. Uit nieuwe cijfers van de politie en verkeerskundig ICT-bureau blijkt dat er nauwelijks sprake is van een daling, aldus het AD vandaag.

De cijfers

In de periode van 16 maart tot en met 26 april waren er 62 verkeersdoden te betreuren. Als je dit tegenover de cijfers van de afgelopen drie jaar zet is er amper te spreken over een verschil. In dezelfde periode vielen er 65 verkeersdoden. Een kleine afname, al moet hier een kleine kanttekening geplaatst worden. De cijfers zijn nog niet definitief. De kans bestaat dat er nog één of tweede dode kan bijkomen. Men registreert namelijk ook een slachtoffer als verkeersdode wanneer deze persoon binnen een maand na een ongeval komt te overlijden.

Risicogroepen

Het aantal verkeersdoden tijdens deze coronacrisis vielen dan ook niet op de nu zo lege snelwegen, maar onder andere op de provinciale wegen. Bovendien doen we nu dingen anders. Er zijn meer ouderen op de e-bike buiten te vinden dan voorheen. In deze periode waren ook de scholen dicht, met meer kinderen op straat. Tevens zijn er meer verkeersongelukken met bedrijfswagens. Online webshops hebben het drukker dan ooit, met soms haastig rijgedrag van de bezorgers tot gevolg. En wat te denken van al die motorfietsen op de weg, die eveneens genoten van het mooie weer van de afgelopen tijd. Stuk voor stuk risicogroepen.

‘Corona-racers’

Als laatste is er een flinke toename van het aantal automobilisten waarvan het rijbewijs wordt afgepakt door de politie. Er werden in deze periode 1.100 rijbewijzen ingevorderd door de politie. Een verdubbeling ten opzichte van een jaar geleden. De lege snelwegen nodigen uit tot hard rijden, maar de invoering van 100 km/u helpt natuurlijk ook een handje mee.