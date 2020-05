Nieuwe Audi A8 L Security komt met S8-power

Dat is ook wel nodig, gezien het astronomische gewicht van de Audi A8 L Security.

Hij is lang, luxe en ideaal voor mensen die vooral stevige ruzie hebben met andere mensen. De ideale plek om een nieuw seizoen van Het Familiediner met Bert van Leeuwen op te nemen, deze Audi A8 L Security. Op basis van de huidige generatie A8 is dit de nieuwste versie.

De bescherming

Geheel toepasselijk vond de lancering van het model plaats in Rusland. Ongetwijfeld dat zich hier een groot deel van de klandizie begeeft. De nieuwe Audi A8 L Security moet je beschermen tegen extreme vormen van vuurwapengeweld. Met een kogelvrije VR9-certificatie zit je goed met aanvallen tot en met level 10. Dit betekent dat zelfs explosieven of een regen aan kogels van een M60 niet krachtig genoeg zijn om het interieur te bereiken.

De specs

Zo’n stevige bescherming komt met een stevig gewicht. De Audi weegt maar liefst 3.875 kilogram. Onder de motorkap zit dan ook een serieuze krachtbron om het gevaarte vlot in beweging te krijgen. Het gaat hier om de 4.0 V8 TFSI uit de S8. Met 571 pk en 800 Nm koppel sprint de zware A8 in 6,3 seconden naar honderd kilometer per uur. De topsnelheid is begrensd op 210 km/u. Een achtervolging op hoge snelheid zit er dus niet in voor de Audi A8 L Security.

De snufjes

Het enorme gewicht heeft niet alleen met de beschermende materialen te maken. Er zijn wel meer dingen anders in vergelijking met een reguliere A8 L. Zo heeft de Security-versie een extra accu aan boord. Het slimme brandblussysteem dat verwerkt is nabij de wielen, in de brandstoftank en onder de motorkap zorgt voor de nodig extra kilo’s. En wat te denken van een apart luchtfilter systeem dat tijdelijk voor schone lucht in de cabine kan zorgen als de buitenlucht giftig is. Dan zijn er ook nog run-flat banden zodat je door kunt blijven rijden met een lekke band.

Het neemt ongeveer 400 werkuren in beslag om een gewone Audi A8 L om te bouwen naar een Security. De beveiligde sedan kost zo’n 700.000 euro voor belastingen. De levertijd bedraagt 3 tot 6 maanden.