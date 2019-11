Waarom deze Daihatsu Copen 130.000 euro kost

Nee, dat is geen nulletje te veel. Gelukkig zit er een extraatje bij.

Wij Nederlanders houden van goedkoop. Wat dat betreft zat het met de Daihatsu Copen wel snor. Echt goedkoop is anders, maar schreeuwend duur was de kleine Japanse roadster ook niet. Ooit zouden de prijzen kunnen stijgen onder de noemer ‘cultstatus’, maar wij twijfelen of dat nu al het geval is. Daarom is 13.000 euro al vrij duur voor de kleine Japanse roadster. Laat staan tien keer zo veel. Toch biedt een bedrijf in Harderwijk dit min of meer aan.

Zoals je kunt verwachten krijg je dan wel iets meer dan alleen een Copen. Oké, heel eerlijk gezegd is juist de Copen de bijkomstigheid. Het gros van die 130.000 euro gaat naar een RMB Silver Star. Dat is een luxueuze camper. Deze grijze unit op basis van een vrachtwagen is van alle luxe voorzien om een kampeervakantie decadent te laten verlopen. Keuken, toilet, wastafel, tweepersoonsbed. Ook natuurlijk twee zetels en een bank, voorzien van mooie leren bekleding.

Het gaat om een unit uit 2008 met zo’n 50.000 km op de teller. Om even grootte in context te zetten: de camper is gebaseerd op een MAN-vrachtwagen en beschikt over een 6,8 liter grote zes-in-lijn vrachtwagenmotor. Het gevaarte weegt dan ook bijna 8.000 kg. Hoe lang en breed het ding is staat er niet bij, maar onderstaande foto schetst een goed beeld. Tenminste, het ding is wel erg groot voor een tweepersoonscamper.

Bovendien vraag je je nu misschien af: wat heeft die Copen ermee te maken? Niet alleen beantwoordt de kleine Daihatsu de vraag over de grootte, ook lost hij een probleem op wat veel camper-kampeerders hebben. Als je met je woonwagen kamp hebt opgezet op een camping, en je wil ergens heen, dan moet je alles weer inklappen, opbergen, binnen zetten, et cetera. Een alternatief is een auto meenemen die die nobele taak vervult. Dat kan op een aanhanger, maar het kan ook ín de camper! Nou is de aangeboden RMB vrij fors, maar veel meer ruimte dan een kleine auto is er niet. Maar hey, met zijn tweetjes op pad en op locatie lekker kunnen scheuren met een kleine Japanse roadster, daar is ook het nodige voor te zeggen.

Klinkt dit nou als jouw droomvakantie? Dan kun je terecht bij deze camperdealer of hun advertentie op Marktplaats. Coop dan!!1!

Met dank aan Lucien voor de tip!