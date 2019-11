Zoveel ben je kwijt voor een Audi A7 met stekker

Een vrij flinke som.

Niks ten nadele van Audi, maar komen die plug-ins van het merk niet een beetje laat? Voordat de volledig elektrische e-tron hun milieuvriendelijke paradepaardje werd, waren de A3 e-tron en Q7 e-tron er als de kippen bij om de tussenstap van benzine naar elektrisch te zijn. Die verdwenen toen weer uit de schappen, terwijl voor veel merken de PHEV’s ineens weer een goede uitkomst blijken. Audi was al bezig met semi-elektrificatie als het gaat om hun nieuwe modellen, die mild-hybrid techniek aan boord krijgen. Om er een schepje bovenop te doen trekt het merk daarom weer een blik PHEV’s open voor dit en komend jaar.

De return van de A3 e-tron, bijvoorbeeld. Maar als het iets duurder mag kun je ook terecht bij de A6 55 TFSI e en daarboven nog voor de A8 60 TFSI e. Overigens moet je die laatste benaming aanhouden, de e-tron-benaming zal in het vervolg alleen voor BEV’s gelden, de plug-ins zijn vanaf nu ‘TFSI e’. Anyway, voor alle drie de auto’s geldt dat de hybride aandrijflijn een flinke smak geld bovenop de standaardversie gooit. Nu heeft Audi op hun website ook een vanafprijs voor de A7 55 TFSI e en die bewijst dat eveneens.

Voor niet minder dan 97.920 euro mag de A7 met stekker mee. Eén lakkleurtje uit de categorie ‘unikleuren’ erop en je zit over de 100.000 euro heen. Goed, de overheid gaat je weer een klein beetje tegemoet komen met je halve elektrische auto, maar dan nog is dat een flinke bak geld. Zoals altijd willen we je graag een overzichtje geven van de concurrentie, maar de twee overduidelijke (BMW 8 Serie Gran Coupé en Mercedes CLS) zijn nog niet aangeboden met een stekker. Uniek, maar duur.