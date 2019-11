Kia Optima in Nederland: het had zo mooi kunnen zijn

De kans dat wij deze sedan terugzien wordt kleiner en kleiner. En dat is jammer.

De dagen dat elke koper van een Koreaanse auto een goede uitleg moest hebben voor zijn keuze, dat is achter ons. Na de opkomst van de Japanse auto’s mogen we wel stellen dat diezelfde ‘revolutie’ het nabijgelegen Aziatische schiereiland heeft bereikt. Daarmee moet je niet verwachten dat het nu de beste auto’s zijn die je kunt kopen, maar het toverwoord is prijs-kwaliteitsverhouding. Ook het argument ‘te Aziatisch’ gaat niet meer op omdat een groot deel van het onderzoek en de ontwikkeling plaatsvindt in Europa, terwijl ze de Aziatische betrouwbaarheid nog in de vingers hebben.

Goed, waar gaat deze lofzang heen? Zoals gezegd is het nog helemaal niet zo lang dat dit soort spreuken over Koreaanse auto’s verteld werden. Er is een periode geweest dat Zuid-Korea zich in onze automarkt plaatste door goedkoop te zijn. Een goede binnenkomer, wij houden van goedkoop. Wij houden echter niet van, bij wijze van spreke, alles verloren te laten gaan voor die goede deal. Het kostte niks, maar het was dan ook niks. En dan hebben we het nog over alles tot en met pak hem beet 2010. Dit was bijvoorbeeld een Optima (hier Magentis) van net voor die periode.

De kracht is dat de auto zo ‘vlees noch vis’ is dat je juist gaat jagen op leuke designdetails. Zoals die dubbele koplampen. En eh… die dubbele koplampen. Nee, het was niet een bijster inspirerende auto. Dat gold voor het gros van het Kia-gamma: weinig sjeu, weinig luxe, veel geldbesparing. Tot dus ongeveer 2010. Er kwam nog één tamelijk inspiratieloze Magentis voordat ook wij Nederlanders kennis mochten maken met de eerste Optima: een verademing, want het was een iets spannendere, dan wel betere auto. Een goed begin van een nieuw Kia.

Die trend werd doorgezet en ondertussen koop je met een Optima een auto die zich op meer vlakken dan ooit welhaast geheel Europees kan noemen. Trouwe Kia-kopers kregen ineens een zin te horen die ze waarschijnlijk nog nooit hebben gehoord: wow, wat een mooie auto! En geef ze eens ongelijk. Het is geen Mercedes en waarschijnlijk ook nog niet eens een Volkswagen, maar als je dat niet verwacht dan krijg je voor ongeveer Volkswagen-geld een zeer nette middenklasse sedan, of zelfs een stationwagon, voor terug. Waar de Koreanen nog steeds scoren: standaarduitrusting. Kortom: de goedkope dagen zijn voorbij en dat weerhoudt een hoop mensen nog van de Koreanen, maar die reputatie dat de auto’s dan ook met slijm en tissues vastgelijmd zitten, dat is achter de rug.

De Optima, die we dus al een tijdje (als Magentis) kennen, is dus één van de die hards in de Europese Kia-carrière. Het is misschien wel dé auto die de groei van Kia laat zien. Outsiders als de Opirus of XG waren eendagsvliegen, de Magentis bleef zijn poot stijf houden. Tot vandaag de dag.

De nieuwe reputatie van Kia verdient het om gevierd te worden met iets radicaal nieuws. Iets wat de Europeanen eens laat zien dat je misschien je Europese bijgeloof eens een klein beetje aan de kant moet zetten en in plaats van een Insignia, 508, Passat of Superb eens een Optima moet overwegen. En als je dan toch bezig bent, doe het gewaagd, zoals Hyundai met de Sonata (de broeder van andere moeder van de Optima) doet.

Wanneer Kia dan dit soort designschetsen deelt, lijkt het alsof ze precies daar mee bezig zijn. Goed, het betreft de K5, maar dat is potayto potahto: in andere markten dan thuisland Zuid-Korea noemt men hem gewoon Optima. We zien er nog niet heel veel van, maar wat we zien is mooi. De vertrouwde tiger nose grille, nieuwe LED-koplampen en achterlichten en een bijna coupé-achtige lijn waarvan je je gaat afvragen of hij de Stinger niet dwars gaat zitten. Kortom: ongeveer wat Peugeot doet met de nieuwe 508. Het lijkt bijna meer een vierdeurs coupé dan een sedan te worden. Het is knap als ze dat lukt.

Of het lukt, dat moeten we zien wanneer de schetsen zich vertalen in een productiemodel. Of het hier lukt, kunnen we je alvast verklappen: waarschijnlijk niet. Ten eerste: ga maar eens na wanneer je voor het laatst een Optima hebt gespot. Sterker nog: we durven te stellen dat de Optima die op die blauwe maandag in 2018 zag rijden, een Sportwagon was. De sedan is hier zo goed als dood. Niet alleen de Optima, ook de sedanversies van de Passat, Superb, Insignia, Talisman en 508 moeten onderscheidend zijn om kopers over de sedan-drempel te tillen. De Optima doet het dramatisch slecht in Nederland als je nagaat dat er in het geheel van 2019 slechts zo’n 250 zijn verkocht. En het gros daarvan zal de Sportwagon zijn, want Nederlanders zijn notoire estate-fanaten.

Ook op de website van Kia kun je enkel de Sportwagon nog bestellen. We horen je denken: dan koop je toch een Stinger? En ja, doe dat, maar dan mag je wel 62.995 euro neerleggen, wat zelfs voor het nieuwe Kia een flinke smak geld is. En nee, het gaat helemaal niet slecht met Kia, maar het zijn vooral auto’s als de Niro, Stonic, en Picanto die het verschil moeten maken. Vergeet niet dat het nieuwe Kia wel gedag heeft moeten zeggen tegen hun gigantische prijsverschillen met concurrenten. Sterker nog: de Optima SW is duurder dan een Opel Insignia Sports Tourer!

We mogen geen verwachtingen als feiten stellen, maar dit gebrek aan interesse kan het einde betekenen voor de Optima in Nederland. Elders in Europa gaat het naar verluidt niet heel veel beter met de grote sedan. Dat betekent dat de aanval van Kia op zijn hoogtepunt hier stopt. In de VS en Zuid-Korea kun je nog een grote sedan aan de man krijgen, en zal de Optima hopelijk succesvol zijn. Voor het straatbeeld zou het mooi zijn als Nederland daar een graantje van mee kon pikken. Oké, misschien dat stiekem de speerpunt van het nieuwe Kia ook wel de Stinger is, maar die was door zijn hoge vanafprijs meer een imagebuilder. De Optima had een kans, en die heeft Nederland niet gepakt. Het is misschien voorbarig, maar wij zeggen het alvast: rust in vrede, Optima.