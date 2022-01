Koop deze Ferrari F1 voor slechts 48.000 Euro

Voor slechts 48.000 Euro kan je nu je ultieme droom waarmaken en deze Ferrari F1 kopen.

Het is natuurlijk de droom van elke rechtgeaarde autoliefhebber (m/v): Formule 1 rijden voor Ferrari. Helaas is het maar voor weinigen weggelegd om die droom waarheid te maken. Sterker nog, vooralsnog is daar nog geen enkele landgenoot ooit in geslaagd. Jan Lammers was er naar verluidt een keer dichtbij, maar brak toen precies op het verkeerde moment zijn duim. Balen.

Gelukkig kan je nu voor een zacht prijsje deze Ferrari F8 Simulator kopen op Ebay. Oké, het is niet het echte werk, maar dichterbij ga je waarschijnlijk niet komen. De rode bolide waar je in plaats neemt met de nodige echte sponsors erop helpt je in je suspension of disbelief. Voordat je het weet rijd je rondjes op Monza, Barcelona, Silverstone, Imola, de Nürbürgring, Zandvoort, Spa Francorchamps of Mugello en waan je je Carlos Sainz junior. Smooooooooooth operator…

Helaas zit er geen motor achterin, maar in plaats daarvan heb je wel drie schermen voor je neus. Het stuurtje ziet er legit uit. Deze SIM komt uit 2021, dus je hoeft je geen zorgen te maken om de mogelijkheid dat er een Pentium 200 onder de kap huist. Alle ronde wielen op het scherm zijn bij nadere aanblik dus niet octagonaal en de boompjes naast het circuit op Spa worden niet pardoes aangeplant terwijl je langsloopt.

Hoewel de details een beetje vaag zijn, gaat het hier om een ‘semi-professionele’ SIM. In de settings kan je alle rijhulp afzetten en dan kom je het dichtst bij de echte ervaring. Hoe dat er ongeveer uitziet check je in de onderstaande video van enkele SIMs uit het Ferrari Museum in Monza. Koop dan?