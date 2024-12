Opvolger BMW M1 als supercar was ’95 procent af’

BMW koos voor de XM als opvolger voor de M1, maar dat had anders kunnen zijn.

Reken je de Villa d’Este-modellen even niet mee, dan zijn BMW’s concept cars vrijwel altijd erg strategisch voor de toekomst van het merk. De iX, XM, i4, 4 Serie en nog wel meer zijn recent voorgesteld middels een concept car die er al erg op lijkt. Vandaar dat je een goed beeld kan krijgen van auto’s als de Vision Neue Klasse wat de volgende stap gaat worden. Het gebeurt niet zo snel dat BMW iets neerzet wat vervolgens in de archiefkasten verdwijnt.

BMW Vision M NEXT

Dat gebeurde wel met de BMW Vision M NEXT uit 2019. Deze bijzondere supercar moest de toekomst schetsen van BMW M en dat er ruimte was voor een topmodel. Vijf jaar na dato weten we één ding zeker: dat wordt ‘m niet meer. Enerzijds omdat BMW zelf ook toegaf dat ‘ie van de planning is verdwenen, anderzijds omdat het merk al een topmodel voor M heeft, de XM.

’95 procent af’

Dat was de keuze die BMW maakte omdat ze het gepaster achtten voor de huidige tijd, zo’n corpulente SUV als topmodel. Die beslissing kwam pas op het allerlaatste moment. Dat blijkt uit een interview van Joe Achilles met Steve Saxty, schrijver en voormalig BMW-medewerker. Saxty geeft toe dat BMW wel bloedserieus was om de Vision M NEXT als ‘i16’ in productie te nemen en het uiteindelijke ontwerp erg dicht bij het concept zat. En dat model was volgens hem al voor 95 procent af voordat deze afgeschoten werd. De half rode koets werd gewoon één kleur en de auto werd iets minder een ‘cartoon’, ook waren zaken als de carrosseriesterkte al berekend en afgemaakt.

Toch afgewezen

Het idee voor de BMW Vision M NEXT was een soort evolutie van het idee dat de i8 groot maakte. De driecilinder werd ingeruild voor een viercilinder en de e-motoren werden groter gemaakt, om tot een totaalplaatje van 600 pk uit te komen. Daarmee kon de auto 300 km/u en naar 100 sprinten in drie seconden. Verder kwam ‘ie zo’n 100 kilometer ver op enkel de accu. De i16 moest rond 2022 op de markt komen en zelfs tijdens de coronaperiode was BMW vastberaden om eraan te werken.

Volgens Saxty is dan ook de hoofdreden dat de i16/M NEXT niks werd dat de markt veranderde. BMW zag er dus meer brood in om de XM naar voren te schuiven. Daarmee eindigde de M NEXT in de archiefkast om daar tot dusver te blijven. En zo blijft de illustere M-supercar c.q. M1-opvolger nog steeds een mythe. Ja, technisch gezien is dat dus de XM. Niet de leukste keuze en gezien de ietwat schokkerige levensloop van de XM misschien ook niet de beste. Maar ja, een supercar slijten is ook niet het makkelijkst.

Bovenstaande concept is overigens wat voormalig BMW-hoofdontwerper Domagoj Dukec afgelopen jaar deelde. Nu blijkt dat de XM ook niet het ei van Columbus is, is er dan ruimte voor deze (half-)elektrische supercar? Dat kan Saxty niet bevestigen, maar een M1-opvolger is een populair onderwerp in München. “Er wordt elke dag een M1-opvolger ontworpen”, aldus Saxty.