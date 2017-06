Waarom deze pole extra bijzonder was voor Hamilton

Het was een emotionele middag in Montréal...

Zoals gebruikelijk was het gedurende de kwalificatie stuivertje wisselen tussen de Mercedessen en de Ferrari’s. Uiteindelijk perste Hamilton er een magistraal rondje uit waarmee hij de pole position wist te veroveren (verslag). De voorsprong op Sebastian Vettel bedroeg ruim drie tienden van een seconde en da’s best een flinke marge. Vettel gaf na de training dan ook toe dat hij niet helemaal happy was met z’n rondje, maar dat Hamilton in de slotfase een beer van een tijd neerzette.

Deze kwalificatie kreeg voor #LH44 echter een gouden randje. De Brit veroverde z’n 65e pole position en daarmee komt hij op gelijke hoogte met de legendarische Ayrton Senna, die door veel kenners wordt gezien als de beste coureur ooit (na Mental Theo).

Senna had echter 161 races nodig om tot dat aantal te komen, waar Lewis reeds 194 starts achter z’n naam heeft staan. Bovenaan het all time pole-klassement staat Michael Schumacher, die in 308(!) races 68 keer op pole position stond.

Nog een fun fact om je vrienden vanavond tijdens de race mee de ogen uit te steken. Senna veroverde z’n laatste pole voor de Grand Prix van San Marino in 1994. Inderdaad, da’s de race waarin hij helaas overleed. De Braziliaan pikte de eerste startpositie voor de neus van Schumacher weg met een voorsprong van 0,33 seconde. De voorsprong van Hamilton op Vettel? Inderdaad, 0,33 seconde (via). De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de voorsprong van Senna 0,337 seconden was en die van Hamilton 0,330 maar dat maakt het niet minder toevallig.

Hamilton kreeg na de training een originele Senna-helm uit handen van de familie, de video check je hieronder.