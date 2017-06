“Baas van Opel treedt af na overname door Peugeot”

Rommelt het nu al binnen de vers gesmede alliantie?

Opel-baas Karl-Thomas Neumann zal het veld ruimen zodra de overname (overzichtsartikel) van het Duitse merk door PSA is afgerond, als we Frankfurter Algemeine mogen geloven. Het aanstaande vertrek van Neumann heeft alles te maken met een verschil in visie over elektrisch rijden.

Zoals bekend was Opel/General Motors een behoorlijke voorloper op het gebied van elektrische auto’s, denk bijvoorbeeld aan de Ampera. Baas Neumann zou zich zorgen maken over de vraag of PSA het belang van EV’s wel inziet en kennelijk is dat genoeg aanleiding om het schip te verlaten.

Een en ander kan helaas niet door de Duitse krant worden onderbouwd met harde feiten of quotes dus we houden een slag om de arm. Wees echter niet verbaasd als Neumann inderdaad het veld ruimt zodra de overname helemaal is afgerond.

Neumann zou het namelijk niet geweldig kunnen vinden met PSA-baas Carlos Tavares. Hij zou vrezen dat PSA te centralistisch geleid wordt en dat heeft mogelijk gevolgen voor de positie van Opel binnen het concern. De Duitser staat overigens sinds 2013 aan het roer bij Opel en was daarvoor werkzaam bij VAG.

Foto: Opel Insignia door @combat, via Autojunk