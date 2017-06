Lambo in Wijchen heeft een ronduit bizarre prijs

Wij zijn de kluts kwijt.

Hij is groen, hij is snel hij is vies en het is een Lambo Aventador SuperVeloce. Wie in zo’n ding rijdt is niet bang voor hordes jeugdige spotters of afgunstige blikken van medeweggebruikers, zeker als het ding dan ook nog in gifgroen is gespoten.

Een standaard Aventador is met 700 pk al geen kattenpis, maar de V12 uit de SV is nog eens 50 pk sterker terwijl het gewicht met 50 kg omlaag werd gebracht. Daardoor vlamt de Lambo in 2,8 tellen naar 100 km/u en de topsnelheid ligt ergens boven de 350 km/u. Ook interessant: 0-320-0 km/u duurt 33,5 seconden. Bovendien duurt het daarna slechts 2 dagen voordat je organen weer op hun plek zitten.

Goed. Mooi of lelijk; het is in elk geval een indrukwekkend apparaat en ze worden niet bij bosjes gebouwd, dus exclusiviteit gegarandeerd. Of dat de prijs van deze occasion met 12.900 kilometer op de teller rechtvaardigt? De kenner mag het zeggen. Ondergetekende vindt een vraagprijs van 890.000 euro wat aan de forse kant.

Zeker als je bedenkt dat dit zeldzame(re) exemplaar voor 614.500 euro de deur uit mocht. Wie in een SuperVeloce-bui is moet zeker even onze rijtest met de MurciĆ©lago SV checken, je vindt ‘m HIER.