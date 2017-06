Kwalificatie Formule 1: Grand Prix van Canada 2017

Is Hamilton het kwalificeren verleerd?

Na 74 paraderondjes in het Prinsdom van Monaco staat steevast de Grand Prix van Canada op de kalender. Waar de race aan de Cote d’Azur bijna altijd slaapverwekkend saai is, biedt de GP van Canada bijna altijd wel spektakel.

Q1:

En we zijn los! De Toro Rosso’s gaan er als eerste uit bij Q1. Voor de topteams is Q1 een formaliteit (om te kijken of het ondergoed lekker zit en de waterfles goed werkt). Voor de achterhoedeteams is het wel degelijk erg spannend. In de vrije trainingen was goed te zien dat Ferrari er de sokken in heeft zitten. Ze staan bovenaan qua rondetijden, maar ook qua topsnelheid. Dat was sinds het turbo-tijdperk niet meer voor gekomen. Is Mercedes aan het sand-baggen?

Dat uit zich ook in de eerste paar minuten van Q1. Het hele veld rijd op Ultrasoft banden (paarse wang), maar de Ferrari’s zijn tot dusver superieur op de hardere Super Softs (rode wang). Het scharlaken rode team heeft veel zelfvertrouwen. Ook de Mercedessen komen naar buiten op de Super Soft banden. Ricciardo en Verstappen komen uiteindelijk ook naar buiten. De laatste die buiten komt is Nico Hulkenberg in de Renault.

Stoffel Vandoorne mist de Wall Of Champions blijkbaar heel erg, want hij zoekt de spanning op bij een ander gedeelte van de baan. Hij schampt langs de muur. Mercedes lijkt weer een kraantje gevonden voor extra vermogen. Bottas en Hamilton staan bovenaan, zij het op de Ultrasofts. Wie niet voldoende snelheid weet te vinden is Pascal Wehrlein. Hij verliest bij het stadion-gedeelte de macht over het stuur en maakt een redelijke schuiver.

De afvallers in Q1 zijn:

Stoffel Vandoorne

Lance Stroll

Kevin Magnussen

Marcus Ericcson

Pascal Wehrlein

Q2:

In Q2 gaat iedereen direct naar buiten. Er werd her en der wat geklaagd over te veel verkeer, dus wellicht dat alle rijders (of team-engineers) hetzelfde dachten: vroeg naar buiten. Ook denkt iedereen hetzelfde over de banden: allemaal rijden ze op de Ultrasofts. Dan zijn er twee schuivers te bemerken. Eentje van Sainz (180 graden in Turn I) en overstuur momentje van Sebastian ‘Drift King’ Vettel.

Verstappen en Ricciardo zijn bijna exact even snel. Een paar minuten voor het einde van Q2 weet Max net even een snellere ronde uit de RB13 te persen. Carlos Sainz zat net buiten de Top 10 en leek aan een goede ronde bezig te zijn, maar krijgt een lekke rechterachterband. Dat is ook de enige actie waar we het mee moeten doen. Spanning is er wel: Ferrari en Mercedes zitten bijzonder dicht bij elkaar. Eindelijk

De afvallers in Q2 zijn:

Daniil Kvyat

Fernando Alonso

Carlos Sainz

Romain Grosjean

Joylon Palmer

Q3:

Allemaal leuk Q1 en Q2, maar Q3 is natuurlijk waar we op wachten! Het duurt niet lang voordat Hamilton een spectaculaire 1:11.791 weet te rijden. Daar kunnen ze zich bij Ferrari op stukbijten. De 1:11.791 is de snelste kwalificatietijd die ooit is gereden op dit circuit. Verstappen zit tot dat moment precies op driekwart seconden achter Hamilton, goed voor een vijfde tijd. Vooralsnog lijken de Mercedessen en Ferrari’s ongenaakbaar, alhoewel het verschil met Raikkonen iets meer dan een tiende is.

Sebastian Vettel lijkt alles op alles te zetten om de tijd van Hamilton te verbeteren. Met name de chicane neemt ie op het randje. Dat de Duitser uit het juiste racehout gesneden is blijkt wel uit de tijd: 1:11.795, vier duizendste langzamer dan Lewis Hamilton. Wow. Hamilton gaat nog eenmaal naar buiten op het moment dat Vettel nieuwe banden krijgt. Een ding weten we nu wel: als de motoren constant op 100% draaien is er veel meer spanning.

De laatste seconden gaan in en iedereen en de meeste coureurs staan buiten op het moment dat Hamilton onder zijn eigen tijd verbeterd met 3 tienden. Wat kan Vettel doen? Er voorbij? Nee: 3 tienden is uiteindelijk het verschil. Goed voor ons Nederlanders: Verstappen is zijn teamgenoot wederom de baas. De stand is nu 4-3 voor Max.

Speciale vermelding voor Lewis Hamilton: hij heeft nu zijn 65e pole-position behaald en evenaart hij het aantal van Ayrton Senna. Na de kwalificatie mocht Hamilton een helm van de legendarische Braziliaan in ontvangst nemen.

De startopstelling voor morgen:

1. Hamilton

2. Vettel

3. Bottas

4. Raikkonen

5. Verstappen

6. Ricciardo

7. Massa

8. Perez

9. Ocon

10. Hulkenberg

11. Kvyat

12. Alonso

13. Sainz

14. Grosjean

15. Palmer

16. Vandoorne

17. Stroll

18. Magnussen

19. Ericcson

20. Wehrlein

De Grand Prix van Canada begint om 20:00 Nederlandse tijd.