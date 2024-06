Waarom deze Renault-crossover (ja, nog één) een Volvo is

Hebben Renault en Volvo nou ook al een samenwerking? Nee, eh, ja, kennelijk.

Hoe veel is te veel? Als het aan Renault en hun crossover-strategie ligt, is er nooit genoeg. Renault was er in theorie al vroeg bij met de Koleos, wat een rebadge was van een Samsung QM5. Dat was een alliantie tussen Samsung en Renault in Korea om auto’s te bouwen. Auto’s als de Fluence en Koleos begonnen hun carrière in Korea alvorens Renault ze hier bracht. De Koleos was geen succes om die reden.

Renault-crossovers

Inmiddels ligt het wel anders. De Koleos werd een forse SUV zodat de Kadjar (inmiddels Austral) er nog onder past. Daar onder kwam de Captur. Tot zo ver nog redelijk te volgen. Inmiddels zijn daar nog bijgevoegd de Arkana, Scénic, Symbioz, Espace en Rafale. En als je sceptisch bent is de Mégane E-Tech ook een soort crossover. Let wel dat sinds de Koleos er niet meer is, deze modellen allemaal ergens tussen het B- en C-segment zweven. Dus wat doe je dan? Nog een crossover uitbrengen. Dit is de nieuwe Renault Koleos.

Renault Grand Koleos

Inmiddels heet ‘ie overigens Renault Grand Koleos. Misschien oogt het niet zo, maar dit is echt een forse auto met een lengte van 4,78 meter. Da’s groter dan de uitgaande Koleos, die overigens in Korea nog wordt verkocht als Renault QM6. Echt overzichtelijk wordt het er allemaal niet van en heel eerlijk gezegd doet het ook niet echt Renault-esque aan qua design. Dat heeft een reden.

Rebadge

We zeiden het al: Renault heeft in Zuid-Korea een alliantie met Samsung, wat tegenwoordig Renault Motors Korea heet. Dit merk is een dochter van Renault-Nissan-Mitsubishi en Renault zwaait er met de scepter, maar tegenwoordig is ook Geely investeerder. En daarmee valt alles op zijn plek. De basis voor de Grand Koleos is namelijk een Geely Xingyue L, die buiten China de Geely Monjaro wordt genoemd. Dit is een forse SUV die op het Compact Modular Architecture van de Chinese gigant staat. En dat platform ken je weer van hele waslijst aan modellen, waaronder de Lynk & Co 01, Polestar 2 en Volvo (X)C40.

De Renault Grand Koleos is dan ook gewoon een rebadge. Het interieur is totaal niet Renault-esque en dus overgenomen van de Monjaro. Ook het uiterlijk is naast de voorbumper/grille, velgen en achterbumper identiek. Net als de Monjaro heb je de keuze tussen een Volvo viercilinder met 218 of 238 pk, of een 245 pk sterke driecilinder hybride die je kent als de aandrijflijn voor de Lynk & Co 01 en Volvo XC40. Al staat er nergens expliciet dat het een plug-in is en de Volvo en Lynk lijken ook iets meer pk te leveren. Om hem een ietsje grotere vleug Renault mee te geven: je kan hem wel krijgen als Esprit Alpine.

Al met al dus een wat gek model van een bekend merk dat zijn Chinese roots probeert te verhullen. Doe geen moeite om de hele spec sheet uit je hoofd te kennen: hij blijft in Korea. Vooralsnog.