Waarom deze Smart 55.000 euro kost

Aan veiligheid kleeft geen prijs vast.

Smart, zo’n autootje wat je nooit zal kopen vanwege je voorliefde voor snelle auto’s. Ook al is het een vederlicht autootje met enorm korte wielbasis en de motor én aandrijving achterin, je koopt de kleinste telg van de Daimler-familie natuurlijk voornamelijk vanwege het feit dat hij parkeerproblemen gedag zegt en extreem wendbaar is in stedelijke gebieden. Dat het ding ietwat duur is voor wat je krijgt, dat is al jaren zo. Het trendy karretje, origineel een samenspanning tussen Daimler en Swatch, wordt nog steeds verkocht en is al aan zijn tweede generatie toe. Meestal liggen de prijzen laag, maar sinds de nieuwe elektrische EQ-generatie van de Fortwo zijn de prijzen nu hoger dan menig grotere auto.

Maar veel duurder dan 25.000 euro gaat het niet worden. Daarom is een Smart Fortwo (de benzineversie!) die voor 54.925 euro aangeboden wordt, een vrij slechte deal op papier. De reden dat de auto zo duur is: veiligheid.

Een tweezits auto die even lang is als een halve VW Golf en een motorkap heeft die beter in centimeters gemeten kan worden, dat klinkt sowieso niet veilig. Toch staat veiligheid hoog in het vaandel bij een standaard Smart. Dus hoe kan het nog veiliger? Wat te denken van: dikker staal en dikkere ruiten. Want veilig of niet, als jouw naam begint met G en eindigt met ‘eert Wilders’, dan kan je je eigenlijk niet vertonen in een auto zonder verdikt staal. Met deze Smart wél! Oké, het is geen BMW X5 VR6, die zo’n vijfhonderd Kalasjnikov-kogels kan weerstaan. De Smart in kwestie is ‘VR4’. Net zoals dat de X5 VR6 geen Volkswagen-zescilinder met geringe blokhoek heeft, heeft deze Smart niks te maken met de Mitsubishi Galant VR-4. VR4 staat in dit geval voor de sterkte van de bepantsering.

In simpele taal betekent het dat de auto een royaal salvo handpistoolkogels kan ontvangen. De gepeperde Smart werd aangepakt door een Duits bedrijf en nu verkocht door een Nederlander. Een onopvallende auto die ook nog eens bestand is tegen simpele schietapparaten. Maak het niet te bont met je Maffia-maatjes en je zult het niet nodig hebben, maar zo wel, dan kun je op de meest triomfantelijke en onverwachte manier wegrijden.

Als we de advertentie mogen geloven, zit de standaard motor met 90 pk nog in de Smart, dus een strepentrekker is het niet. Het gewicht wordt aangegeven als 895 kg, maar dat weegt een Smart standaard al. Er is wel minder (dik) plaatwerk dan het meeste gepantserde spul, dus wij verwachten dat het totaalplaatje niet veel meer dan 1.100 kg weegt. Oh ja, als je nog drieduizend euro extra kan missen, is er ook nog een Brabusversie. Koop dan!!1!