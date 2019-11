Mercedes kapt als fabrieksteam in de Formule 1?

Dat zou een bijzondere verandering zijn.

Het team wat momenteel hoge ogen gooit in de F1 is uiteraard Mercedes. Het fabrieksteam van het gelijknamige automerk heeft natuurlijk het nodige geld te besteden en is dan ook een fabrieksteam. Dat betekent natuurlijk een hoop zelfstandigheid, maar het heeft ook nadelen. Voor Mercedes zelfs een paar. In een artikel van AutoBild over de toekomst van de F1 komen wat uitspraken van Ola Källenius, Daimler-CEO aan het licht.

De toekomst van Mercedes in de F1 is omstreden. Natuurlijk zou het team ook komend F1-seizoen weer een titel kunnen binnenharken, met natuurlijk Lewis Hamilton als sterspeler. Maar dat kost ook het nodige geld. En de Formule 1 staat op het punt om te veranderen. Om een paar redenen ziet Källenius geen geweldige toekomst voor Mercedes in de F1.

De grootste is dus geld. Er mag bespaard worden op de grote rol die Mercedes speelt in de F1. Maar ook de milieumaatregelen zorgen ervoor dat Mercedes niet voor eeuwig in de F1 wil blijven, maar bijvoorbeeld wil investeren in de door Källenius gaaf bevonden Formule E. Ten derde rust Mercedes voor een deel op het talent van Lewis Hamilton. Aangezien die op het toppen van zijn kunnen zit, gooit die vroeg of laat (en er is een kans dat het vroeg is) de handdoek in de ring. En dat is eigenlijk ook ten vierde voor het team. Het team is al zo lang dominant, is er nog een uitdaging te vinden in de sport? En ten slotte is 2020 het termijn waarin het zevende Concorde Agreement ten einde komt. Dit financiële akkoord zorgt ervoor dat vanaf 2020 de regelingen van de FIA, FOM en teams weer anders in elkaar gaan steken. En zo is er ruimte voor dergelijke harde veranderingen in teams.

Het resultaat is dat Mercedes volgens geruchten het stokje wil doorgeven. Iemand die genoeg geld kan bieden om het team in leven te houden en daarmee onder de Mercedes-naam de F1 in gaat. Wie dat is, dat weten we nog niet, maar de dagen van Mercedes als fabrieksteam zouden dan geteld zijn. Dat geeft Mercedes dan weer tijd en geld om flink te

investeren in Formule E en daar te domineren.