Met deze BMW X5 VR6 kun je door een kogelregen scheuren

Wel zo fijn, op bepaalde plekken.

Vandaag de dag duiken automerken zelf steeds meer in allerhande niches. Zo is het voor fabrikanten van flinke SUV’s bijvoorbeeld normaal om een gepantserde versie op de markt te brengen, zodat klanten hun verse aanwinst niet nog bij een ander langs hoeven te brengen. Hierom heeft BMW de huidige generatie X5 voorzien van de nodige beveiligingselementen. Zie hier: de X5 Protection VR6.

Eerst even over de term ‘VR6’. Hiermee wordt de mate van bescherming aangegeven. Het gaat om een “extreem hoog niveau” van bescherming tegen vuurwapens en explosieven. Met de VR6-aanduiding is de X5 in staat de passagiers te weren van kogels uit bijvoorbeeld een AK-47. Een lading TNT-dynamiet van 15 kg op een afstand van 4 meter doet de X5 eveneens niets. De bodem van de auto kan eenvoudig de ontploffing van handgranaten aan en de brandstoftank is voorzien van een zelfhelend systeem, zodat hij niet kan lekken na penetratie. Het glas en de banden zijn uiteraard ook bestand tegen kwade daden.

BMW dacht al tijdens de ontwikkeling van de standaard X5 na over manieren waarop het model beschermd kon worden. Op deze manier heeft het de verschillende veiligheidsmaatregelen en functies op een zo goed mogelijk wijze in de auto kunnen verwerken. Met resultaat, want de X5 ziet er vanuit geen enkele kant ongemakkelijk uit.

Wel hebben de verschillende aanpassingen uiteraard zijn stempel gedrukt op het gewicht van de auto. Hoewel BMW om wat voor reden dan ook niet over het gewicht van de X5 Protection VR6 wil spreken, ligt het voor de hand dat hij aanzienlijk meer weegt dan het straatmodel. De auto kan zomaar honderden kilogrammen zwaarder zijn. Hierom zijn de remmen en het onderstel onder handen genomen. Ook heeft BMW de krachtige motor uit de 50i in de auto gelegd. De 4,4-liter V8 is goed voor 530 pk en 750 Nm.