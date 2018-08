Waarom draagt deze Huayra Roadster de naam Gyrfalcon?

Gyrfalcon, het staat er echt.

Op de Quail tijdens Monterey Car Week was deze prachtige Pagani Huayra Roadster te bewonderen. Niet zomaar een Roadster, maar het allerlaatste exemplaar. De Pagani blijft in de Verenigde Staten en zal door Miller Motorcars geleverd worden.

Zoals eigenlijk elke Pagani, is de Huayra Roadster Gyrfalcon een kunstwerk op wielen. De naam van de auto is een verwijzing naar de giervalk, in dit geval het soort die voorkomt in het noordpoolgebied. De roofvogel heeft een witte verenkleed, wat prachtig in contrast staat met de koude omgeving.

Net als de vogel, is de Pagani wit van kleur met gele details. Beide tinten worden daarnaast gecombineerd met het aanwezige carbon. Het is lastig te zien, maar de carbon panelen zijn in de kleuren Bianco Benny White en Blu Danubio Blue gestoken. In het interieur komt het thema van de roofvogel weer terug, inclusief een symbool van het dier. De schakelpook bevat bovendien een gouden Gyrfalcon-munt.

Zoals gezegd is dit de laatste ‘reguliere’ Huayra Roadster. Kijk echter niet gek op als Pagani later nog met een Huayra BC Roadster gaat komen.