Pagani gaat nu ook los op vliegtuigen

Alsof hun straatauto's nog niet snel genoeg waren.

Pagani is een van de Supercar-merken die het daadwerkelijk heeft weten te schoppen tot een gerenommeerd bouwer van extravagante automobielen. Normaliter begint wordt zo’n merk opgericht met de meest ambitieuze intenties, om vervolgens een faillissement aan te vragen. In dit overzicht kun je zien welke supercarmerken minder gelukkig waren. Een van de redenen waarom Pagani het heeft gered is Modena Design.

Naast sportwagens ontwerpt en fabriceert Pagani van alles. Meubels, keukengerei, concept auto’s voor andere merken: Pagani doet het voor je. De complete historie van het merk lees je in deze Pagani-Special. Het mooiste is natuurlijk als Pagani hun core-activiteiten kan combineren met een leuke opdracht. Want wat waar Pagani bizar goed in is, is het bouwen van bijzondere interieurs. Wie weleens in een late Zonda of Huayra heeft gezeten, zal onder de indruk zijn geweest van de gebruikte materialen als koolstofvezel, leder en diverse metalen.

Daar komt dit vliegtuig om de hoek kijken. Pagani is een samenwerking aangegaan met Airbus Corporate Jets en het bedrijf uit Italië is verantwoordelijk voor de interieurs voor klanten die net dat beetje meer exclusiviteit wensen. Het resultaat wordt de ‘Infinito’ genoemd en het is simpelweg schitterend. Horacio en de zijnen zijn compleet losgegaan met enkel de duurste materialen. Het resultaat heeft meer weg van een zeer exclusieve lounge dan een vliegtuig. De stoelen zijn opgetrokken uit carbon met het kenmerkende patroon en bekleed met de zachtste soorten leder.

Wat de prijs van dit alles gaat worden is nog niet bekend, maar Pagani kennende zal het schreeuwend duur plus een beetje meer zijn. Op dit moment staat Pagani op Pebble Beach met een schaalmodel van de Airbus, om zo de extreem rijke clientèle warm te maken.