Salaff C2 is een zeer vreemde nieuwe supercar

Een soort kaasschaaf met een V10.

De achterkant is zo vlak als een broodplank. De gaten voor koeling zijn perfect om oude kaas op te raspen en de voorkant lijkt op een geavanceerde Dyson stofzuiger. Nee, je moet echt een liefhebber zijn om deze creatie op waarde te schatten. In Californië heeft designer Carlos Salaff zijn nieuwste auto gepresenteerd, de Salaff C2.

De coachbuild is gebaseerd op een Lamborghini Gallardo. De eerste generatie om precies te zijn, met een handgeschakelde versnellingsbak. Je zou het misschien niet zeggen, maar deze Amerikaanse designer was ook verantwoordelijk voor het ontwerp van een auto als de Mazda Furai. Dat concept was, in tegenstelling tot deze C2, een aangename verschijning.

Op Pebble Beach staat Salaff stil bij het ontwerp van zijn auto. Details en specificaties zijn niet bekendgemaakt. Aan het uiterlijk is het bijna niet te zien dat we naar een verbouwde Gallardo te kijken. Vooral het interieur met de versnellingspook en het stuurwielen geven dit weg. De Lamborghini blijkt een gewild recept voor rijke creatievelingen, zo was de Gallardo ooit de basis van de Batmobile van Team Galag, die overigens ook deze week in Monterey is te vinden.