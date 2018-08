Bizar: verzamelaar voegt LaFerrari mule toe aan collectie

Dan heb je écht iets bijzonders in handen.

Een LaFerrari is exclusief, een LaFerrari Aperta is exclusiever, maar een prototype die Ferrari gebruikt heeft in je garage hebben staan? Dan ben je echt het ventje. Meneer John Collins heeft het voor elkaar gekregen. Dit rust uiteraard niet op toeval. Collins ademt Ferrari’s, want met zijn autobedrijf Talacrest heeft de ondernemer de afgelopen 30 jaar zo’n beetje elke klassieke Ferrari verkocht die je maar kunt bedenken.

Via onze tipgevers en wat foto’s op sociale media na is er weinig bekend over deze speciale Ferrari. Collins omschrijft de auto als ‘zijn nieuwe speeltje’ en gebruik de hashtag #SP, wat bij Ferrari’s verwijst naar Special Projects. Een unieke one-off dus. In dit geval is dit niet een speciale one-off gebouwd voor de heer Collins, maar een one-off voor en door Ferrari uit 2013. Waar we naar kijken is namelijk een prototype en een mule van de auto die later de LaFerrari zou worden. Op YouTube is het exemplaar meerdere keren in actie te zien op Fiorano en in en om Maranello. Dat de ondernemer het voor elkaar heeft gekregen om een mule van Ferrari te kopen is opmerkelijk.

Qua uiterlijk lijkt het op een Chinese supercar die graag op een Ferrari wilde lijken. De afwerking is verschrikkelijk, de koplampen zijn afkomstig van een Ferrari FF en het interieur is afgrijselijk, maar dit was uiteraard de bedoeling van de Italiaanse autofabrikant. Zo min mogelijk weggeven van het uiteindelijke product, terwijl de hybride aandrijflijn uitvoerig getest moest worden. Het interieur laat nogmaals zien dat dit een testvoertuig is. Het stuur is afkomstig van een Ferrari 458 Italia, het dashboard is niet afgewerkt en voor je neus zit een groot digitaal display. Wanneer deze ooit zal verschijnen op een veiling, dan weet je dat de portemonnee getrokken mag worden.

Met dank aan iedereen voor de tips!