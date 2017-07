Hierom werden 109 mensen opgepakt bij een straatrace

The Fast and the Furious leeft (nog).

Ken je die scène uit 2 Fast 2 Furious nog waarin de straatracers massaal ontsnappen uit de klauwen van de five-oh? Nee? Dan zal ik even je geheugen opfrissen.

De 109 mensen die onlangs werden aangehouden bij een illegale straatrace in Los Angeles County hadden deze scène kennelijk niet gezien, want zij werden wel in de kraag gevat. Het doet de vraag rijzen: hoeveel politieagenten heb je nodig om een lamp te verwisselen 109 straatracers op te pakken? Dit getal lijkt in eerste instantie namelijk niet te bevatten. Honderden Police Interceptors die door de straten heen jagen in hete achtervolging van rice rockets? Dat kan alleen maar eindigen in absolute chaos.

Het blijkt dan ook te mooi om waar te zijn. Dat wil zeggen: er zijn wel degelijk 109 mensen opgepakt voor het ‘participating at the illegal speed event’, maar slechts zeven van hen zaten daadwerkelijk achter het stuur. Ook het toeschouwer zijn bij zo’n evenement is namelijk strafbaar in L.A. County. Op zich geven de autoriteiten daar een logische reden voor op:

“It isn’t just the reckless driving or racing that is illegal, a momentary loss of control, which can happen all too easily, can have devastating consequences for both the drivers and spectators.”

In tegenstelling tot deze relaxte Amerikaanse agent wil de politie met de actie duidelijk maken dat straatraces nu écht niet meer kunnen. Het is immers geen 2003 meer. De politie van Rotterdam voerde in 2012 een vergelijkbare actie uit, hoewel in dat geval vrijwel iedereen wegkwam met een boete. (via KTLA)