6 dingen die je moet weten over ŠKODA en de Tour de France

Deze weken staan in het teken van de Tour de France. Het is één van de belangrijkste sportwedstrijden van het jaar en ŠKODA heeft zich bijna onlosmakelijk verbonden met het evenement.

Tot en met 23 juli worden we via de aloude TV bedolven met de opinies van onder andere Dione de Graaff, Wilfred Genee, Filemon Wesselink en Michael Boogerd. Wij houden het ditmaal bij echte waarheden; zes automobiele weetjes over ŠKODA en Le Tour.

– Eerst een feitje over de geschiedenis van ŠKODA, het bedrijf begon namelijk als fietsenmerk! Inmiddels 122 jaar geleden begonnen de oprichters van het bedrijf, Václav Laurin (boekhandelaar) en Václav Klement (slotenmaker), met de fabricage van fietsen. In 1899 ging men motorfietsen produceren en in 1905 begon men ook met de productie van auto’s.

– ŠKODA is al 14 jaar de officiële partner van de Tour de France. In 2004 debuteerde het merk in de Tour. De A.S.O. (Amaury Sport Organisation) rijdt ook dit jaar weer met ŠKODA en ook veel wielerploegen vertrouwen op het Tsjechische merk.

– Tijdens het 23 dagen durende evenement leggen de 250 volgwagens en organisatieauto’s van ŠKODA in totaal 2,8 miljoen kilometer af. Sinds 2004 komt de totaal afgelegde Tour de France-afstand daarmee op meer dan 30 miljoen kilometers.

– De ŠKODA Karoq reed tijdens de 14 kilometer lange tijdritten in Düsseldorf als volgwagen mee, de auto was daarmee voor het eerst zonder enige camouflage op de openbare weg te zien. Er waren drie exemplaren aanwezig. Ze ondersteunden teams uit Nederland (Team LottoNL – Jumbo), België (Lotto Soudal) en Zuid-Afrika (Team Dimension Data for Qhubeka).

– De groene trui? Ook die wordt toepasselijk geclaimd door ŠKODA. Wie deze trui in de Tour de France draagt, mag zichzelf de beste sprinter en leider van het puntenklassement noemen.

– ŠKODA’s topmodel (de Superb) begeleidt de renners op weg naar Parijs. Deze speciaal uitgeruste ‘red car’ rijdt als mobiele schakelcentrale prominent aan de kop van het veld, met Tour-directeur Christian Prudhomme als alles overziende passagier.