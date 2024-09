TNO adviseert kabinet: Nederlander moeilijk in EV te krijgen

Een Nederlander in een elektrische auto krijgen? Das een moeilijke opgave!

Een volk laten omdenken. Legio voorbeelden uit de geschiedenis hoe je dat in elk geval niet moet aanpakken. Hoe je dat wel netjes aanpakt? Daar mag de politiek de komende tientallen jaren over na gaan denken. Ze hebben namelijk tot 2050 de tijd om iedere Nederlander in een elektrische auto te krijgen.

De transitie naar elektrisch verloopt niet naturel. Het is niet zo dat de gemiddelde automobilist uit zichzelf van benzine of diesel naar elektrisch overstapt. Ja, een kleine groep doet dat. Maar de massa gelooft het allemaal wel. Het is tegenwoordig eerder andersom.

Nederlander in een elektrische auto? Moeilijk!

Voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) onderzocht wat Nederlanders belangrijk vinden bij het kopen van een elektrische auto.

Conclusie van het onderzoek? Er moet flink wat gebeuren om al die automobilisten in 2050 in een elektrische auto te krijgen. Uit het onderzoek komt naar voren dat men vooral kijkt naar de huidige brandstofprijzen en de aanschafkosten van een nieuwe of gebruikte elektrische auto. Kortom, het gaat -zoals altijd natuurlijk- om de centen. Als een benzine of diesel aantrekkelijker is dan een EV gaat die omschakeling niet komen.

Voor het onderzoek ondervroeg TNO 1512 respondenten. Uit deze analyse kwamen ook deze zaken naar boven:

Steeds meer mensen hebben wel eens in een elektrische auto gereden

De meeste respondenten (59%) zien een elektrische auto als haalbaar

Aankoopprijs, actieradius en kilometerstand zijn belangrijke factoren in de aanschaf van een EV

De markt z’n gang laten gaan en de komende 26 jaar achterover leunen is geen optie voor dit kabinet en de volgende kabinetten. Om al die inwoners van Nederland in een elektrische auto te stampen is er meer nodig. De transitie is in gang gezet, dat is zeker waar, het gaat echter veel te langzaam om een volledig emissieloze vloot aan personenauto’s in 2050 te hebben.