De beste 3 Serie is geen BMW! #rijtest

In deze video draait het om wat misschien wel het hoogtepunt van de BMW 3-serie is.

Al staat er geen BMW op de neus. Wouter rijdt met de Alpina B3 Touring, en eigenlijk is de conclusie al snel duidelijk: waarom bouwt BMW z’n auto’s niet gewoon zo?

Alles krijgt tegenwoordig een stekker, schermen worden groter en knoppen verdwijnen. En juist daarom voelt deze Alpina als een soort laatste der Mohikanen. Modern genoeg om snel, comfortabel en veilig te zijn, maar ouderwets genoeg om nog gewoon knoppen te hebben, rust in de auto en geen constante bemoeizucht van systemen die piepen dat je 5 km/u te hard rijdt.

Onder de motorkap ligt het bekende S58-blok uit de M3 en M4, maar Alpina doet er z’n eigen saus overheen. Andere turbo’s (met Nederlands ontwikkelwerk), andere software en vooral: meer koppel. Met 462 pk en 700 Nm is deze Touring in de praktijk vaak sneller dan een M3 Touring. 0-100 gaat in 3,9 seconden en de topsnelheid ligt op 300 km/u. In een station met genoeg ruimte voor vier man met bagage.

En zoals jullie weten is Alpina overgenomen door BMW. Als we zeggen dat deze auto’s zo niet meer worden gemaakt, dan is dat letterlijk zo. Een nieuwe Alpina kopen kan niet meer, de productie is gestopt. Pak deze kans dus, en haal nog voor je wintersport die geile Alpina B3 bij onze vrinden van BMWTouringkopen.nl.



