Waarom F1 coureurs beter zicht op de zaken krijgen

Mirror mirror...

Net als in het normale verkeer, zijn spiegels op een Formule 1 auto best belangrijk. Je weet immers maar nooit wanneer Max Verstappen in je flank opduikt. Het mag eigenlijk niet gebeuren, maar soms gebruiken de coureurs ‘gebrek aan zicht in de spiegels’ nog weleens als een excuus als dingen kablabber gaan.

Er is nog een overeenkomst tussen de spiegels op je eigen auto en de units op F1-auto’s. Voor optimaal zicht (naar achteren althans) zou je ze natuurlijk enorm groot kunnen maken, maar dat brengt nadelen met zich mee. Bij personenauto’s levert zo’n ‘vrachtwagenspiegel’ misschien net een wat hoger verbruik op en veel windgeruis, bij F1 auto’s zorgen (suboptimaal gevormde) spiegels voor extra weerstand waar de auto trager van wordt. Dat wil je allemaal niet.

Om te voorkomen dat de teams een paar kekke spoilers op hun auto’s schroeven die door moeten gaan voor spiegels, zijn er stricte regels voor de reflecterende kleinodiën. De FIA heeft een aantal tests bedacht waardoor het daadwerkelijke zicht naar achteren getest wordt. Zo moeten de coureurs letters en cijfers herkennen die achter de auto worden geplaatst. Tevens mogen de units maximale afmetingen hebben van 150 millimeter bij 50 millimeter, opdat de teams de spiegels niet als een excuus gebruiken om T-wing-achtige constructies te bouwen.

Desalniettemin wordt er natuurlijk altijd naar manieren gezocht om die spiegels optimaal vorm te geven. Zo heeft Ferrari dit jaar een luchtschacht in de bovenkant van de spiegel geïmplementeerd om lucht vanaf de spiegels naar de sidepods te leiden. Het merk achter de Testarossa Monospecchio is sowieso fan van aparte oplossingen voor spiegels op haar F1-bolides. In het verleden monteerden de Italianen de achteruitkijkers bijvoorbeeld ook aan de buitenkant van de sidepods op de F2008.

Van de FIA krijgen de teams nu groen licht om de spiegels opnieuw ergens anders te bevestigen dan aan de zijkant van de cockpit: ze mogen ze namelijk ook op de HALO vastmaken! Hoog gemonteerde spiegels, we houden ervan.

Er zitten wel wat caveats aan de optie. Zo mogen de spiegels niet tegelijkertijd aan de cockpit én aan de HALO vastgemaakt worden, daar dat in het geval van een ongeval waarbij de HALO verwijderd moet worden problematisch zou kunnen zijn. Tevens mogen er geen camera’s aan de spiegels bevestigd worden wanneer deze aan de HALO bevestigd zijn.

Of een van de teams daadwerkelijk gaat kiezen voor hoog gemonteerde spiegels valt nog te bezien. Daar de FIA deze nieuwe richtlijn officieel naar buiten heeft gebracht zal er op zijn minst wel één team zijn die er naar geïnformeerd heeft, niet?