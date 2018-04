Muskageddon: Tesla’s Autopilot-baas poetst de plaat

Alles im Griff (auf dem sinkenden Schiff?)...

Je zou maar Elon Musk zijn. Op dit moment kunnen we ‘m best omschrijvingen als Schrödinger’s Musk. Terwijl hij misschien wel op pad is om de rijkste man op aarde te worden en zijn stempel voor altijd te drukken op de ruimtevaart, short iedereen hem tegelijkertijd de moeder. Men zegt dat de distinctie tussen gekte en genialiteit slechts gemaakt wordt door (gebrek aan) behaald succes. De toekomst zal uitwijzen in welke categorie de Muskias past.

Enfin, na deze grote en tevens enigszins afgezaagde bespiegelingen, is het tijd om even in te zoomen op het onderwerp van dit bericht. Elon heeft namelijk weer een tikkie te verwerken gekregen. Jim Keller, die bij Tesla de scepter zwaaide over de ontwikkeling van Autopilot, heeft afscheid genomen van het merk. Autopilot kwam onlangs weer enkele malen negatief in het nieuws vanwege ongelukken. Keller is naar verluidt een gemis voor de fabrikant: hij is een hardware-man die voorheen chippie’s maakte voor AMD en geldt als een autoriteit op dit vlak. Zijn nieuwe bestemming is volgens de geruchtenmolen Intel.

Keller wordt bij Tesla opgevolgd door een duo in de vorm van Pete Bannon (niet te verwarren met Trump-adviseur Steve Bannon) en AI-expert Andrej Karpathy. De eerste moet zich richten op de hardware en de tweede op de software van Autopilot. We zijn benieuwd hoe lang de twee het volhouden. Keller zat namelijk pas sinds afgelopen zomer op zijn post en volgde Chris Lattner op, die op zijn beurt ook maar een half jaar de functie vervulde totdat hij een conflict kreeg met Musk. Vóór Lattner was Sterling Anderson de Autopilot-honcho, maar hij raakte in een juridische strijd verwikkeld met Tesla omdat hij zijn eigen toko oprichtte.

Bedankt iedereen voor de tips!