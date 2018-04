Verstappen wint rechtszaak om look-a-like

Jazeker, de bezorgdienst 'Picnic' mag de knip gaan trekken.

Het begon als een ludieke actie van Picnic. De levensmiddelen-bezorgdienst dacht leuk in te kunnen haken op de historie rond Neerlands racetalent Max Verstappen. Zeker omdat Verstappen gesponsord wordt door een grote supermarktketen, was de link snel gelegd voor Picnic. Het filmpje deed nogal de wenkbrauwen fronsen, met name dankzij het gebruik van een Verstappen look-a-like.

Vandaag heeft de rechtbank bepaald dat de reclame van Picnic over de grens van het toelaatbare is gegaan. Ook is er een schadevergoeding vastgesteld voor heet filmpje, namelijk 150.000 euro, ongeveer het bedrag dat je kwijt bent voor een splinternieuwe BMW M4 CS.

Picnic zelf is het er absoluut niet mee eens. Naar eigen zeggen is het filmpje alleen bedoeld voor het personeel om ze gemotiveerd te houden, het was meer als grap bedoeld dan een reclamefilmpje. Het moment dat (het management van) Verstappen had aangegeven niet van het filmpje gediend was, heeft Picnic het filmpje direct offline gehaald. Ook vindt Picnic het bedrag veel te hoog. Ze kunnen zich absoluut niet voorstellen dat Verstappen een schade van een dergelijk bedrag heeft geleden.

Aangezien Autoblog een blog is, is er ruimte voor een persoonlijke noot: Yeah, right. Het bedrag valt eigenlijk best mee. Willens en wetens heeft Picnic dit filmpje laten maken en online gezet in de hoop dat het viral ging. Nu moet eerlijk gezegd worden, dat ging het ook. Maar het moment dat ze in de kraag gevat worden is ineens ‘een filmpje bedoeld voor het personeel…’. Vergeet ook niet dat het filmpje een dag later online kwam na het de commercial van Jumbo en Verstappen. Daarbij mag Picnic blij zijn dat het ‘slechts’ 150.000 euro is. Aanvankelijk werd 350.000 euro geeist.

Het filmpje dat verwijderd is kun je hier bekijken op AutoJunk!