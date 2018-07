Waarom Ford deze vrouw een Mustang GT gaf

Rollin', in my five-point-oh...

We tipten het vanochtend al even aan; in Saoedi Arabië kunnen ze zcih de borst nat gaan maken. Per koninklijk decreet heeft Koning Salman namelijk een einde gemaakt aan de wet die voorkwam dat vrouwen achter het stuur van auto’s konden kruipen. Jazeker, zelfs in de olierijke staat waar het wahabisme decennialang hoogtij kon vieren door een deal tussen POTUS Roosevelt en Salmans voorouder Koning Abdul Aziz staat de tijd niet stil.

Omdat we vandaag al meer dan genoeg grappen gemaakt hebben over vrouwen achter het stuur (bloed aan de muur), zullen we maar gewoon toegeven dat dit een heugelijk feit is. En zoals bij alle heugelijke feiten, biedt dat commerciële partijen de mogelijkheid in te haken op de vreugde met een mooi PR-stuntje. Zodoende heeft Sahar Hasan Nasif, een 63-jarige English Lit professor, van Ford een gele Mustang GT (rijtest) cabrio gekregen.

Sahar geldt al jaren als een voorvechtster van vrouwenrechten in Saoedi Arabië en werd in het verleden al eens opgepakt omdat ze stiekem toch achter het stuur van een auto was gekropen. In 1999 was Sahar in Californië waar ze voor het eerst verliefd werd op de ‘Stang. Zoals men pleegt te doen huurde ze er namelijk eentje en ze was er direct weg van. De auto werd overhandigd bij een dealer in Djedda, in het bijzijn van Sahars kinderen en kleinkinderen. Puik wark.