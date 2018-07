BREEK: Red Bull geeft Doornbos weer een single seater

Red Bull geeft je single seaters!

Dankzij Max Verstappen hebben wij Nederlanders eindelijk wat te vertellen in de Formule 1. De Nederlander heeft inmiddels al vier races gewonnen en zal naar alle waarschijnlijk nog jaren een van de toppers zijn in het kampioenschap. Hierdoor is het makkelijk te vergeten dat we als natie ruim 60 jaar hebben moeten wachten op dit succes. Terwijl meerdere Belgen overwinningen pakten, was het voor ‘ons’ sappelen in de achterhoede en af en toe eens een puntje sprokkelen. De kersen in de taart waren de twee podia van Jos, hoewel hij slechts één van die twee keer daadwerkelijk op het ereschavot stond.

Een van de veertien Nederlanders die Max voorgingen in de F1 is Robert Doornbos. Tot het sprokkelen van punten kwam het helaas niet voor Bobby D., hoewel hij kortstondig uitkwam voor hetzelfde team waar Max nu voor rijdt. Jazeker, velen zijn het waarschijnlijk al vergeten, maar aan het eind van het F1-seizoen van 2006 verscheen Robert in drie races aan de start voor Red Bull Racing, als vervanger van Christian Klien.

In 2004 kwam Doornbos voor het team van Arden uit in de Formule 3000 als teamgenoot van Red Bull protegé Vitantonio Liuzzi. Liuzzi won dat jaar het kampioenschap, Doornbos eindigde als derde. Het belang hiervan is echter vooral dat Arden het raceteam is dat opgericht werd door Christian Horner, die door Red Bull werd uitgekozen om hun F1-team te leiden. Die link was dus al gelegd.

Red Bull Racing was destijds natuurlijk nog niet het topteam dat het nu is. Die doorbraak kwam pas in 2009. Desalniettemin pakte Doornbos bij zijn Red Bull debuut een knappe tiende startplaats, vóór teamgenoot David Coulthard die als twaalfde moest starten. Sowieso kan Robert zeggen dat hij het kwalificatieduel van Coutlhard over drie races gewonnen heeft: het werd namelijk 2-1.

In de race pakte DC echter twee puntjes met de negende stek terwijl onze landgenoot twaalfde werd. En ook in de twee races die volgden, werden er geen punten gepakt. Kennelijk was dit voor Red Bull niet voldoende om Doornbos een plaats te geven in 2007. In plaats daarvan ging het team in zee met Mark Webber, waardoor het dus met twee veteranen aan de start verscheen. Naar verluidt hielp de energieblikkenfabrikant Doornbos echter nog wel met zijn oversteek naar Amerika, waar hij nog een paar seizoenen zou doen in de ChampCar en IndyCar kampioenschappen.

Enfin, de goede relatie bleef dus intact, zo blijkt ook nu. Op Instagram laat Roberto namelijk zien dat Red Bull Nederland hem weer een nieuwe auto gegeven heeft. Of beter gezegd, zijn zoontje Josh Robert Doornbos een nieuwe auto gegeven heeft. Zo te zien heeft Adrian Newey er flink wat tijd ingestoken. Misschien zien we bepaalde elementen van de auto wel terug op de RB15 van volgend jaar. Enfin, als dit geen goede start is voor een racecarrière, dan weten we het ook niet meer. Misschien is Ome Harry zelfs bereid om over de brug te komen met wat sponsorgeld. Too soon?