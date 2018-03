Ford Mustang 2018: rijtest en video

De nieuwe Ford Mustang is een succes in Europa, maar moet je er een Duitse coupé voor laten staan? We zochten het uit met de onlangs gefacelifte versie.

[ Eerst kijken, dan lezen? Bekijk de video HIER ]

Toegegeven: het is niet de eerste auto die in mijn gedachten opkomt, als je me vraagt wat ik een gave coupé vind. Maar nu ik zo naar de nieuwe Mustang sta te kijken, vraag ik me af waarom dat eigenlijk zo is. Het is zeker geen lelijke verschijning. Een langgerekt silhouet met sinds de facelift een iets lagere motorkap, bredere sideskirts en een licht gewijzigde neus en achterzijde. Het is geen superingrijpende facelift, maar het échte nieuws vinden we dan ook onder al dat fraaie plaatwerk.

Natuurlijk zijn de motoren opgefrist, maar daarover later meer. Het interieur is iets aangepast, met wat andere stiksels op de middenconsole, een nieuw infotainmentsysteem en een volledig (12 inch groot) instrumentenpaneel voor je neus, dat volledig digitaal is. In dat instrumentenpaneel kan je kiezen uit een flinke set weergaven, al dan niet passend bij de op dat moment actieve rijmodus. Je kan bovendien de twee basiskleuren van de weergave naar wens wijzigen. Ook is het mogelijk te bepalen welke meters je wil zien in bepaalde schermen. Daarbij kan je denken aan informatie over de turbodruk, de motortemperatuur, de oliedruk, etc. Bovendien is het nieuwe Sync 3 van Ford geïnstalleerd, met daarin onder andere Apple CarPlay geïntegreerd. Ik denk niet dat ik ooit goede vrienden ga worden met dat systeem, maar goed.

In de middenconsole prijkt een automaathendel. Dat betekent dat we te maken hebben met de nieuwe tientraps automaat, in dit geval gekoppeld aan de 2.3 EcoBoost motor. Het is in feite een licht teruggetunede versie van het blok dat we kennen uit de Focus RS. In de vorige Mustang was dat blok goed voor meer pk’s, maar door installatie van een benzinepartikelfilter (eco all the way, yay!) is dat teruggebracht naar 290 pk’s en 440 Nm koppel. We bewaren de vernieuwde V8 voor later, eerst de viercilinder even uitproberen. De 2.3 werd overigens niet langzamer, met de automaat is de sprinttijd naar 100 nog altijd 5,8 seconden.

Een koude start is altijd mooi, maar deze 2.3 klinkt wel erg braaf bij het starten. Cameraman Martijn komt enigszins beteuterd vanaf de achterkant van de auto teruglopen. Sorry jongen, hier moet je het voor nu even mee doen. We rijden weg bij het vliegveld van Nice en belanden al vrij snel op de snelweg richting het begin van de Route Napoleon. De auto in Comfort-stand, lekker rustig allemaal. Misschien dat dat ook wel voor die brave start zorgde. Als het eerste tolpoortje in zicht komt schakelen we de auto echter naar Sport+, zodat we aan de andere kant van het poortje vol weg kunnen blaffen. We schakelen vast terug naar de tweede versnelling, en vanaf een kleine 30 kilometer per uur kan het gaspedaal naar beneden. De sensatie, eh, die blijft uit.

Het is niet dat de Mustang traag is, zeker niet. Maar de tientraps automaat acteert in het optimale koppelgebied en door de enorme rits versnellingen lijkt het erop dat de auto steeds maar 300 – 400 toeren terugvalt. Dat is echt heel weinig en het geeft niet het gevoel dat je lekker aan het doorhalen bent. Sterker nog, het voelt een beetje CVT-achtig: alsof er bijna geen versnellingen zijn. Vanaf dat moment besluit ik dat ik in ieder geval zelf met de flippers wil bepalen hoe ik schakel.

Na enkele tientallen kilometers op de snelweg draaien we de snelweg af, op weg naar het eerste deel van de Route Napoleon. Bij het eerste grote bord dat we zien wil Martijn even een beeld schieten van de auto bij het bord. Op dat moment komt een andere journalist voorbij die wél meteen voor de V8 is gegaan en die even goed doorhaalt. Martijn en ik kijken elkaar in stilte en met een klein pruillipje aan: dat is in ieder geval de betere soundtrack, maar onze tijd komt nog wel. Het eerste stuk dat we rijden is vrij ruim, een aaneenschakeling van bochten die voornamelijk in de 5e, 6e en 7e versnelling genomen worden. Het blok heeft redelijk koppel, maar je moet echt zelf de controle nemen over deze versnellingsbak met de flippers achter het stuur, want anders schakelt het blok bizar vaak heen en weer en dat doet ‘ie bepaald niet altijd even snel.

Nadat we door een dorpje gerold zijn, komen we uit op een deel van Route Napoleon dat wat krappere bochten en slingers kent. Het mooie is dat de Mustang hier allesbehalve tegenvalt: de neus stuurt gretig in, geholpen door het herziene onderstel dat bovendien is voorzien van MagneRide (optie: 2.000 euro), eens systeem dat met behulp van magnetische velden bepaalt hoe hard de dempers aanvoelen. Bovendien is het een bijzonder eenvoudig kunstje om de kont om te laten komen, wat ervoor zorgt dat ik me in moet houden niet elke bocht dwars uit te komen en de achterbanden volledig te slopen.

En over achterbanden slopen gesproken: de 2.3 EcoBoost heeft voortaan ook standaard Linelock. Dat betekent dat je via de stuurbediening in het menu kunt kiezen om alleen de voorremmen vast te zetten. Vervolgens kun je maximaal vijftien seconden het gas intrappen om de achterbanden te laten opwarmen. Het idee is dat je dan met optimale grip kunt vertrekken bij een dragrace, iets waarvoor de Mustang nu ook een speciale rijmodus heeft. En uiteraard is er ook Launch Control voor een optimale start.

Na een tijdje sturen ga ik de EcoBoost steeds meer waarderen, voornamelijk om z’n motor en z’n gewillig insturende neus die door een vrolijk kwispelend staartje gevolgd wordt. Maar die automaat zit me toch een beetje in de weg en bovendien wil ik die V8 soundtrack horen. Tijd om de auto om te gaan ruilen.

De V8 staat voor ons klaar in Orange Fury. Wat een geile kleur is dit, zeker in combinatie met de zwarte wielen. De 5.0 badges en de diffuser met geïntegreerde uitlaatpijpen zijn de grootste weggevers dat we hier met de beul te maken hebben. Met het beest. Martijn staat weer achter de auto en na het starten kan ik in de buitenspiegel al zien dat hij een grote grijns op zijn gezicht heeft. Zo hoort het verdomme, brullen! Terwijl Martijn instapt geniet ik van de licht rommelende V8. De trilling via de versnellingspook van de handgeschakelde zesbak. Dit is het ultieme pretpakket, laat je niets anders wijsmaken. Dit is wat je wil. Als je een 2.3 EcoBoost kan betalen en geen V8, maak dan niet de fout om toch een ritje in een 5.0 V8 te maken: je huilt jezelf ’s avonds in slaap om dat wat je niet kan betalen. En we huilen met je mee.

We beginnen op wat krappere weggetjes en voorzichtig probeer ik of de billen van deze Mustang net zo gewillig willen schudden als die van de Ecoboost. Niks. Een klein piepje van het binnenste achterwiel. De 5.0 staat op Michelin PilotSport 4S’en, die zijn een stukje plakkeriger dan de Pirelli’s van de EcoBoost, wellicht dat dat verschil maakt. Meer toeren bij de haarspeld die volgt, maar weer geen gekwispel. Wat is dit nu weer? Het lijkt wel of de tractiecontrole ingrijpt terwijl ik die toch echt heb uitgeschakeld. Na wat klooien met de verschillende rijsystemen en na het uitschakelen van de MyMode probeer ik het bij de eerstvolgende krappe bocht weer. Nu gaat het wel wat beter, maar we hebben inmiddels het grootste deel van de wat krappere bochten achter ons liggen, weinig tijd en het komende stuk is ruimer.

Hier kunnen we de teugels even laten vieren.* De atmosferische 5.0 V8 is herzien en heeft 29 pk meer: 450 stuks nu. Bovendien is er een ruim afdoende koppel van 592 Nm beschikbaar, dus je kan redelijk schakellui versnellen. Maar schakel je terug en vloer je het gaspedaal, dan breekt de hel pas goed los. De tractiecontrole is nog uit en het is oprecht oppassen geblazen. De achterbanden moeten hun best doen de de pk’s op de weg te brengen, wakker blijven dus. Ik haal inmiddels aardig door in de vierde versnelling, maar de redline van 7500 toeren ga ik niet halen want we gaan aanremmen voor de volgende bocht.

De V8 ramt en klapt en roffelt dat het een lieve lust is. Geen getructe uitlaatsound overigens, gewoon een brullende V8 voor je en een uitlaat die middels een kleppensysteem in vier settings in te stellen is: standje ‘enigszins aanvaardbaar voor de buren’, standje ‘luid’, standje ‘erg luid’ en standje ‘jullie oren bloeden maar het kan me niet schelen want ik moet elke keer heel hard lachen als ik het hoor’. Die vier standen zijn overigens programmeerbaar met tijdstippen. Stel dat je elke ochtend rond 7:00 naar je werk gaat, dan kan je voorprogrammeren in een voorkeursmenu dat je de uitlaat op de stilste stand hebt staan op dat moment. Ford denkt graag met je mee.

Hard remmend geef ik geen tussengas bij het terugschakelen omdat ik er vanuit ga dat de auto dat zelf doet. De auto doet echter niks, en dus pak ik een klein beetje shiftlock bij het op laten komen van de koppeling. De achterkant stapt een klein beetje uit maar het is goed op te vangen. Ik ben verrast, navraag achteraf leert me dat modeljaar 2018 wél de facelift maar nog niet het automatisch tussengas krijgt. Dat volgt bij modeljaar 2019 voor alle handbakken, dus ook voor de EcoBoost. De rest van de rit regel ik zelf het tussengas dus maar, wat gelukkig prima kan dankzij de goedgeplaatste pedalen. De V8 stuurt overigens prima, maar wel iets minder gewillig dan de EcoBoost door de extra kilo’s in de neus. Niet dat het ineens een lomp hok wordt, absoluut niet, de Mustang stuurt eigenlijk veel beter dan ik had verwacht.

En terwijl ik m’n laatste kilometers maak op weg naar de plek waar ik de Mustang weer in moet leveren, vraag ik me af of ik ‘m zou willen. De 2.3 EcoBoost is lastig. Het is zeker geen slechte auto, maar voor €69.620 euro koop je ook heel veel andere mooie spullen die sneller en beter zijn. Er is misschien nog wel moeilijker een directe concurrent voor aan te wijzen, dan voor de 5.0 V8. Waarom zijn de CO2-straffen toch zo lomp in ons boomknuffellandje, in de VS kost een Mustang net zoveel als een Golf GTI, dan zou ik blind voor een Mustang gaan.

Als V8 met handbak is het een beestachtig leuke auto om te rijden. Elke keer dat je die V8 hoort huil je tranen van plezier en geluk door elkaar. Maar voor dit geld koop je ook hele mooie andere spullen. Het is misschien verleidelijk om dan voor een 5.000 euro een duurdere maar veilige keuze als een BMW M4 of Mercedes-AMG C63 te gaan. Die auto’s zijn iets sneller, een tikkeltje scherper qua weggedrag, beter afgewerkt maar wel echt minder speciaal. Maar de Mustang wordt overal nagewezen en kinderen gebaren dat je gas moet geven. Dat gebeurt je niet met een Duitse bazencoupé. Een atmosferische V8 blijft toch een magisch ding, vraag is hoeveel mensen het nog durven. Ik word er in ieder geval verdomd hebberig van. Mocht je in de luxe positie zitten je deze auto te kunnen veroorloven: ga er eens mee rijden. En rijd dan even over de Veluwe. Maakt niet uit waar op de Veluwe, ik hoor je sowieso wel. Bedankt he. Filmpje!

*Niet zeuren, in een Mustang-artikel mag een paardengrap zitten