Raad eens wie een contract bij Ferrari op zak had

Yep.

Het verhaal van Robert Kubica geldt als een waarschuwing voor alle veelbelovende coureurs. Het ene moment ligt de wereld aan je voeten, het volgende moment ligt de droom in puin. Om daarom alle risico’s te vermijden in het leven is natuurlijk ook geen doen (het kan niet eens). Maar oh, oh, hoe graag had Kubica achteraf gezien de Ronde di Andora rally van 2011 toch maar overgeslagen.

Enfin, we weten dat hij dat niet heeft gedaan, maar we wisten nog niet precies de beweegredenen daarachter. In de officiële podcast van de Formule 1 geeft Kubica aan dat hij nog overwoog de rally te laten schieten, maar dat hij de organisatoren van het evenement niet teleur wilde stellen. Daarnaast -en nu komt het- laat de Pool zich ontglippen dat hij dacht dat het misschien een van zijn laatste kansen zou zijn om uit te komen in een rally, omdat zijn toekomstig werkgever dergelijke uitstapjes zou verbieden.

The team I was going to drive for next year, I was not allowed to rally.

Journalist Tom Clarkson grijpt hierop zijn kans en vraagt Robert of we het dan over Ferrari hebben. Jarenlang was het een soort publiek geheim dat Ferrari de Pool wilde hebben, maar het werd nooit bevestigd. Doch nu komt eindelijk het hoge woord eruit:

Yes.

Naar eigen zeggen zou Kubica naast Alonso in het team komen en minder gaan verdienen dan hij deed bij Renault. Volgens hem was dat acceptabel vanwege de algemeen aanvaarde pyramide van dingen die je kan bereiken als coureur:

The First goal is to enter F1. Second is to become established in F1, so you have good value, a good reputation, which is more difficult than to enter. Third, you win a world championship or become a Ferrari driver. I haven’t won a world championship, in the end I haven’t become a Ferrari driver, but I was very close.

Precies. Leuk zo’n kampioenschap winnen in een Red Bull of Williams, maar de echte overwinning is uitkomen voor het rode team. Toch staat Kubica in principe nog steeds achter de beslissing om aan zijn skills als coureur te slijpen in rally’s. Het enige probleem is dat het in zijn geval fout afliep:

I was not happy to be as good as I was. I needed more. I thought rallying would give me this. And it gave me that. The problem is I paid too high a price.

Waarvan akte.