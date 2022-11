Waarom het slim is om slim te laden

Waarom ‘dom’ laden als het ook slim kan?

Als je elektrisch rijdt is het ideaal om een eigen laadpaal te hebben. Je komt thuis, je hangt je auto aan de laadpaal en je vertrekt de volgende ochtend met een volle accu. Ideaal. Wat wel goed is om te beseffen: standaard wordt een auto direct met maximaal vermogen geladen, terwijl dat vaak helemaal niet nodig is. Dat kan slimmer.

Wat is slim laden?

Gelukkig bestaat er zoiets als slim laden. Slim laden betekent dat er bij het laden rekening wordt gehouden met zaken als de tarieven, de beschikbaarheid van duurzame stroom en de belasting van het stroomnet. Op die manier wordt de auto op de meest gunstige momenten opgeladen.

Hoe kan ik slim laden?

Om slim laden mogelijk te maken heb je een slimme laadpaal nodig en/of een slimme auto. Ook is het mogelijk om via een app het laden te sturen. Er zijn dus meerdere manieren om slim te laden, maar het resultaat is hetzelfde.

Waarom slim laden?

Waarom is het slim om slim te laden? Er zijn drie grote voordelen: het is goedkoper, het is duurzamer en het is minder belastend voor het stroomnet. We zullen deze voordelen alle drie even nader toelichten.

Slim laden is goedkoper

Laden kan op het ene moment goedkoper zijn dan op het andere moment. Bijvoorbeeld omdat er ’s nachts een daltarief geldt. Of omdat je een contract hebt met dynamische energietarieven. Bij slim laden houdt de laadpaal of laadapp daar rekening mee en kun je op het meest voordelige moment laden. Als je zonnepanelen op je dak hebt, wordt ook daar rekening mee gehouden, wat eveneens voordeel oplevert.

Slim laden is duurzamer

Slim laden is niet alleen gunstig voor je portemonnee, het is tevens duurzamer. Er kan namelijk geladen worden op momenten dat er veel groene stroom beschikbaar is. Ook door zoveel mogelijk te laden met zonne-energie ben je duurzaam bezig.

Slim laden ontlast het stroomnet

Nog een belangrijk voordeel van slim laden: hiermee ontlast je het stroomnet. Dit is wel zo belangrijk, aangezien het aantal elektrische auto’s in rap tempo toeneemt. Het is niet handig als iedereen op hetzelfde moment gaat laden. Met slim laden kan dit veel beter verdeeld worden.

Wil je meer weten over slim laden? Check de website van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal voor meer informatie en laadpaaladvies.