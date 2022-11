Met rekeningrijden driehonderdduizend auto’s erbij

Rekeningrijden gaat zorgen voor zo’n driehonderdduizend auto’s erbij op de weg.

Rekeningrijden. Zo lang ik mijn rijbewijs heb hangt het als het zwaard van Damocles boven ons hoofd. En dat is al een tijdje, een litertje Euro kostte toen nog 1,04 euro en een liter diesel tankte je voor 69 cent. Mogen jullie uitrekenen hoe oud ik ben.

Eerder deze week hadden we het er al over. Rekeningrijden gaat er echt van komen. Dat het er tot nu toe nog altijd niet is, komt door het enorme verzet er tegen. Voorop in het verzet (nu wel) loopt De Telegraaf. De T gaat er prat op het rekeningrijden tot nu toe zo’n beetje eigenhandig te hebben voorkomen.

Dat is wellicht iets teveel eer, maar nu het er toch echt aan gaat komen is de krant van wakker Nederland nog eens in de papieren gedoken. Daarvoor hebben ze een onderzoek van drie bureau’s in opdracht van de ministeries van Financiën en Infrastructuur & Waterstaat uitgeplozen.

Veel meer auto’s

En wat blijkt? Het rekeningrijden gaat ervoor zorgen dat er zo’n driehonderdduizend auto’s bij gaan komen op onze toch al overvolle wegen. Dat komt omdat de auto flink goedkoper wordt voor de mensen die weinig rijden. Veelrijders zijn juist duurder uit.

Het rekeningrijden (al mag het zo niet meer heten) moet dan toch eindelijk in 2030 worden ingevoerd. Het doel ervan is de inkomsten uit belastingen voor autorijders op peil te houden. Daarnaast moet de CO 2 uitstoot omlaag.

Allemaal leuk en aardig, maar het onderzoek in opdracht van de ministeries wijst uit dat het wagenpark alleen maar gaat groeien. Niet een beetje, maar een beetje boel! Vooral het fenomeen boodschappenkarretje of tweede auto zal populair worden.

Bezit wordt namelijk niet meer belast, maar gebruik. De kilometerstand van zo’n tweede auto loopt niet zo snel op. Dat kan zomaar leiden tot driehonderdduizend auto’s erbij. Het is nu al zo druk!

Duurder

Dat wil dan weer niet zeggen dat de gemiddelde automobilist goedkoper uit zal zijn door invoering van het rekeningrijden. In tegendeel. De krant van wakker Nederland legt ons voor hoe de onderzoekers aan de hand van twaalf verschillende autotypes hebben uitgerekend hoe de huidige motorrijtuigenbelasting zich verhoudt tot de plannen om per kilometer te gaan betalen.

Geen verrassing natuurlijk dat daar uitkomt dat we meer centen aan vadertje staat mogen gaan betalen. Alle onderzochte autotypes die op benzine en diesel rijden komen alvast duurder uit bij een simpele vlakke kilometerheffing. Rijden in een EV is wel goedkoper, maar goed die worden nu ook fiscaal gestimuleerd.

Nog duurder

Uit het onderzoek blijkt ook dat de verwachting is dat de belasting na invoer ook nog eens flink omhoog moet. Want als we door de kilometer beprijzing minder gaan rijden komt er minder poen binnen en dan heeft Den Haag minder geld om uit te geven. Dat is nou net niet de bedoeling van het kabinet.

Bij invoering van een zo simpel mogelijke taks, hetzelfde tarief voor alle auto’s, gaan automobilisten volgens de berekeningen van de onderzoekers 6,82 cent per kilometer aftikken. In de tien jaar daarna kan dat zo maar tot 35 procent meer worden om het gat wat ontstaat als we ons aanpassen te dichten.

CO 2 reductie

Als het kabinet ook de andere doelstelling van het rekeningrijden wil halen, het reduceren van de CO 2 uitstoot met 2,5 megaton, wordt het nog duurder. Zeker als er zoveel auto’s bij gaan komen als de onderzoekers verwachten. Een kilometertje langs ’s heeren wegen moet dan 11 cent gaan kosten.

Dán gaan overigens wel minder mensen een auto nemen, maar goed, auto rijden is dan ook alleen nog maar voor de happy few. Net als vroeger. Maar goed, we worden nu eenmaal allemaal wat armer en dan neem je maar een kopje koffie minder op het station. Ofzo.

Dubbel afrekenen

Interessant is nog dat vooralsnog het idee is om alle kilometers die jouw auto rijdt te belasten. Waar je ook rijdt. Dus als je lekker tol betaald op de Franse tolweg, mag je ook gewoon aan de Nederlandse overheid betalen.

Hoe we die kilometers allemaal gaan bijhouden wordt nog over nagedacht. Wellicht moeten we allemaal ook nog een kastje aanschaffen waarop de overheid kan meekijken waar je allemaal naar toe gaat. Of de APK keurmeester geeft netjes de kilometerstanden door ieder jaar. Hopelijk heeft die dan geen dyscalculie.

En oh ja, nog altijd praat niemand over de BPM. En over wat na 2035 een auto überhaupt moet gaan kosten als het aan de EU ligt. Wat verwachten jullie? Hoe moet het rekeningrijden eruit gaan zien?