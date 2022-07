Deze 10 elektrische auto’s laden het snelste op

Bij elektrische auto’s komt het aan op twee dingen: actieradius en oplaadsnelheid. Deze tien elektrowagg0ls laden het snelste op!

De EV-wende dendert maar door, dus we kunnen het ons voorstellen als je bij de aankoop van je nieuwe auto overweegt over te stappen naar de dark side. Zeker als er een paar zonnepanelen op het dak liggen en met de benzineprijzen van vandaag de dag is stekkeren steeds aanlokkelijker. Daarnaast komen er ook steeds meer EV’s op de markt die niet per se gruwelijk saai zijn. Het is meestal nog niet dat je denkt ‘daar ga ik zondagmiddag even lekker mee toeren’, maar aan de andere kant: is een ID.3 echt minder leuk dan een Golf VIII met een klein turbotorretje?

Obstakels

Nu zijn de grootste obstakels natuurlijk nog altijd de actieradius en de laadtijden. Beide zijn natuurlijk nauw met elkaar verbonden. Als de laadtijd niet zo lang is, is een wat mindere actieradius minder grievend en vice versa. Liefst heb je een auto met een mega actieradius die zo snel mogelijk weer een hele tijd vooruit kan. Maar daar moet je dan eigenlijk een BMW 730d voor kopen. Moet het echter elektrisch zijn, dan kan je onderstaande units eens bekijken. Dit zijn namelijk de tien snelst opladende elektrische auto’s van het moment. Althans, volgens kwaliteitspublicatie Uswitch.

Twentythousand miles per hour

Uswitch keek naar het laden met 3-fasen wisselstroom en het snelladen met gelijkstroom bij een snelle laadpaal. Vervolgens maakte het een eigen index waarin beide maatstaven op een bepaalde manier gewogen zijn in een totaalscore. Het resultaat is onderstaande tabel. De aanduiding ‘kilometer per uur’ staat hierin voor hoeveel kilometers range er per uur bijkomen aan de kabel:

Merk/Model 3-fasen AC oplaadsnelheid (km/u) DC oplaadsnelheid (km/u)

Score 1 Porsche Taycan Plus 52,8 1.040 8.80/10 2 Kia EV6 Long Range 2WD 51,2 1.040 8.55/10 3 Mercedes EQS 580 4MATIC 52,8 784 8.37/10 4 Tesla Model Y Long Range Dual Motor 54,4 592 8.25/10 5 Hyundai IONIQ 5 Long Range 2WD 49,6 928 8.14/10 6 Audi e-tron GT quattro 46,4 1.024 7.92/10 7 Polestar 2 Long Range Single Motor 52,8 544 7.79/10 8 BMW i4 M50 49,6 592 7.57/10 9 Volkswagen ID.3 Pro Performance 56 480 7.16/10 10 CUPRA Born 56 480 7.16/10

Stekkeren dan maar?

Een eclectische mix van modellen dus in de top-10, hoewel het opvalt dat er tussen al het Duitse (premium) geweld slechts één Tesla staat. Wel valt hierbij op te merken dat het hier dus slechts om laadtijden gaat en niet om actieradius of verbruik per kilometer. Vooral die actieradius heeft Tesla vaak juist wel goed voor elkaar. Enfin, gaat het voor jou snel genoeg om te gaan stekkeren? Laat het weten, in de comments!