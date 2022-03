Zo kun je legaal naar Formule 1 streams kijken

Het scheelt heel erg veel geld én virussen. Dat klinkt te mooi om waar te zijn. Is dat ook zo? Bwoah: het is vrij logisch en simpel. Niet iedereen maakt er echter gebruik van.

Het formule 1 seizoen is boeiender dan ooit. Voor het eerst in lange tijd weten we niet eens van te voren wie de wereldkampioen wordt. Voor nu lijken Charles Leclerc en Ferrari de beste papieren te hebben. Echter, Red Bull is onbetrouwbaarder doch erg snel en bij Mercedes is het precies andersom. In beide gevallen weet je dat ze nog een slag gaan slaan dit seizoen.

Daarom wil je er natuurlijk niets van missen. Vroeger ging dat heel erg eenvoudig. Je pakte de afstandsbediening, richtte ‘m op de TV en stemde af op Olav Mol op RTL 5. Dat is nu niet meer het geval. Tegenwoordig is Formule 1 kijken voor een digitaal dingetje geworden. Je kunt het overigens gewoon via de televisie bekijken, mits je een Viaplay abbonement afsluit.

Online mogelijkheden

Dat hoeft niet direct bij ViaPlay en ook niet voor de hoofdprijs. Op dit moment zijn bijvoorbeeld KPN en Ziggo (samen met Vodafone) verwikkeld in een strijd om de kijker. In beide gevallen wordt ViaPlay voor een speciaal tarief aangeboden. Daar kun je je voordeel mee doen.

Uiteraard is er op internet nog veel meer mogelijk. F1TV is nu al een paar jaar onder ons en werkt telkens beter. Het mooie van F1TV is dat je alles zelf kunt bepalen: commentaar (taal), beeld (telemetrie, in-car of op de baan) en alles kunt volgen. Ze hebben meteen alles online gezet van de afgelopen 30 jaar, dus de ware fan kan nog die ene gave race van Jos Verstappen in Oostenrijk 2001 terugzien.

VPN

Over Oostenrijk gesproken, dat is toevallig een land vanwaar je uitstekend Formule 1 kunt kijken. Daar kun je bijvoorbeeld gratis naar ServusTV kijken. Echter, vanuit Nederland is dit niet mogelijk, tenzij je een VPN hebt. ServusTV is een gratis en legale stream die erg stabiel is. Zo kun je alsnog de race bekijken zonder dat je bang hoeft te zijn voor nare zaken die je bij illegale streams hebt. Denk aan een slecht beeld, matige verbinding, pop-ups en virussen.

Een andere prima zender is RTL Luxembourg. Deze kun je ook niet kijken vanuit Nederland, tenzij je een VPN hebt. RTL Luxembourg heeft Frans commentaar, maar is principe prima te volgen. Mocht je je Zwitserduits helemaal ‘on point’ hebben, kun je ook kijken via SRF. Ook in Albanië (Albanees) en Brazilië (Portugees) kun je via respectievelijk RTHS als Band F1 naar de races kijken.

Vanuit het buitenland naar Nederlandse streams kijken

Maar het werkt ook de andere kant op. Stel je voor dat je vanwege werk of vakantie in het buitenland bent, buiten de EU. Dan is het níet altijd mogelijk om Formule 1 te kijken via je je eigen abbonement. Ziggo, F1TV en ViaPlay werken dan gewoon niet. Daar sta je dan met je goede gedrag. Gelukkig biedt VPN uitkomst, want dan kun je alsnog via Nederland in loggen en inloggen op je eigen account. Nu lijkt dit probleem ‘verder’ weg dan dat het is, want landen als Groot-Brittanië en Zwitserland behoren niet tot de Europese Unie. Dus daar wordt het al lastig.

De voordelen voor Formule 1 kijken via een VPN zijn legio. Het is aanzienlijk goedkoper dan ViaPlay of F1TV. Daarbij zijn de streams vaak stabieler. En ondanks dat je wellicht de taal niet helemaal machtig is, is het in elk geval vermakelijker en enthousiaster dan de nieuwe F1-uitzender in Nederland. Helemaal bijzonder, ook de beeldkwaliteit zal vaak beter zijn! Viaplay zendt de beelden niet in HD uit, bijvoorbeeld.

Enfin, wil je op een legale manier Formule 1 volgen, maar niet meteen 65 tot 100 euro per jaar kwijt zijn om het te mogen zijn, dan is een VPN een keurige tussenoplossing. En je kunt je talen nog bijspijkeren ook!