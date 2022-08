F40 met aftermarket wielen: slim of niet?

Een F40 met aftermarket wielen. Joppiesaus op een wagyu? In dit geval gaat het niet helemaal goed, helaas.

Het is een van de meest eenvoudige modificaties die je kan doen voor een auto: de wielen. Het is relatief simpel en visueel is er meteen duidelijk een verschil. En als je de auto moet doorverkopen, kun je de wielen altijd doorverkopen. Maar is dat ook verstandig?

Nou, niet voor Fred. Deze Ferrari F40-eigenaar besloot namelijk de heilige graal van alle Ferrari’s (en dus misschien van alle auto’s) van een ander setje wielen te voorzien. Nu is dat niet ongebruikelijk in de hogere kringen. Niet alleen maar om velgen-nijd op te roepen bij andere supercar-eigenaren. Nee, zo ontzie je de originele wielen en heb je een setje waarbij het (veelal) iets eenvoudiger is om ze te vervangen.

F40 met aftermarket wielen

Ook voor een Ferrari F40 is het mogelijk om andere wielen te monteren. Nu moet je dan bij de duurdere merken daarvoor terecht, zoals in dit geval HRE Wheels. Nu is dit een van de meest gave fabrikanten van velgen en is deze F40 zeker niet de eerste Ferrari met HRE-wielen. In dit geval is de auto een hommage aan de F40 LM, de raceversie.

De auto in betere tijden

Maar toch ging het mis met de F40 heeft aftermarket wielen. Fred maakte een tochtje door de betere wegen door de Canyons (je weet wel, in de VS)voelde zijn auto trillen. Daarop haalde hij de vaart uit de Ferrari en stopte zo snel mogelijk. Daar trof hij een van de aftermarket wielen op een wel heel bijzondere positie. Meestal hebben achterwielen wat negatief camber, maar dit is wel heel erg positief.

Centerlock naaf

De reden is even simpel als verontrustend: de centerlock-naaf heeft het begeven. Normaal gesproken, als er een boutje loszit, heb je er nog een paar die het wiel op zijn plaats houden. Als de centerlock-naaf niet functioneert, dan zit het wiel los.

De F40 heeft aftermarket wielen wordt op dit moment naar het hoofdkwartier van HRE Wheels gebracht, alwaar ze gaan kijken hoe dit heeft kunnen gebeuren. HRE geldt als een van de betere fabrikanten, dus de kans is aanwezig dat het misging bij de montage. Uiteraard zullen we je op de hoogte houden als we meer weten!

Fotocredit: petfred via Instagram.