Kia EV6 kán sneller laden bij lagere temperaturen

Maar wat denk je: is dat standaard of een optie om je Kia EV6 sneller te kunnen laden bij de vrieskou?

We hebben kneiterhard Kia-nieuws voor je op deze schitterende donderdag. Een van de populairdere modellen in Nederland krijgt namelijk een kleine modelupdate. Dus nee, geen facelift of aanpassing qua interieur. Nee, het gaat om een keiharde fysieke optie, namelijk de preconditioning van de batterij van de elektrische auto van de Zuid-Koreanen.

We zullen dat eventjes kort toelichten. In principe kan de Kia EV6 behoorlijk snel laden, mede dankzij de 800V-technologie. Op zijn best kun je de EV6 in 18 minuten tijd van 10 naar 80% laden. Natuurlijk, dat is nog lang niet zo snel als een benzine auto van 1 naar 100% gaat, maar het komt in elk geval behoorlijk in de buurt.

EV6 kan sneller laden

Het probleem is, dit kan niet altijd. Natuurlijk ben je afhankelijk van de snelladers langs de snelweg. Zoals wij proefondervindelijk vast hebben kunnen stellen, zijn die bija lange na niet allemaal even snel.

Maar er is nog een uitdaging: temperaturen. Je kan namelijk niet bij elke temperatuur zo snel laden. Bij een koude batterij moet je namelijk voorzichtig zijn. In dit geval betekent dat langere laadtijden.

Maar met het preconditioning van de batterij-voorziening van Kia is dat niet nodig. Deze verwarmt de accu zodat deze klaar is om snel te laden. Volgens Kia kan daarmee de laadtijd met 50% verkort worden. Dat is een beetje onhandig aangegeven, want we weten niet wat de laadtijd in de vrieskou is.

Retrofit

Alle nieuwe Kia EV6-uitvoeringen krijgen deze voorziening standaard mee. Erg handig. Mocht jij al een Kia EV6 hebben en nog niet deze functie, dan hebben we goed nieuws voor je. Kia kan het systeem namelijk retrofitten bij de lokale Kia-dealer. Je kunt dus je huidige EV6 alsnog uit laten voeren met deze handige gimmick.

Het is overigens niet alleen de verwarming, maar ook het navigatiesysteem ontvangt een update. Als je een snellaadstation als bestemming invoert en de temperatuur onder de 21 graden, dan zal het preconditioning-systeem van te voren de batterij opwarmen voor het opladen. Dan moet de accu wel minimaal 24% ‘gevuld’ zijn.

