Waarom het weer Verstappen misschien op pole zet

Zonder ook maar één kwalificatieronde te hebben gereden, heeft Verstappen misschien nu al pole te pakken voor de GP van Stiermarken.

Niks is zo veranderlijk als het weer. Het is een bekende uitspraak, eentje die dit weekend in het voordeel van onze Verstappen kan werken. Want hoewel niemand nog een kwalificatieronde voor de GP van Stiermarken heeft kunnen verrijden, heeft Verstappen misschien nu al poleposition te pakken.

Dit weekend – en dan met name zaterdag – gaat het namelijk mogelijk stormen bij de Red Bull Ring. Nou zijn weersvoorspellingen niet altijd even nauwkeurig, toch is het wel leuk om te bedenken wat er gebeurt als ze dat deze keer wél zijn.

Want voor morgen staan de laatste vrije training en de kwalificatie op de planning. Maar als het te hard stormt, dan gaan die niet door. Waardoor de kwalificatie verschuift naar zondagochtend. Als het ook dan nog te slecht weer is om te rijden, dan komt die gewoon te vervallen. In dat geval kijkt de organisatie naar de vrije trainingen om de volgorde aan de start te bepalen.

Dat hadden de raceteams zo te zien ook door. Want waar ze normaliter tijdens de practice laps deels proberen om race-rondjes te rijden, was dat vandaag anders. Zo bleven de meeste coureurs nog opvallend lang doorrijden op zachte banden, hopend nog die laatste snelle tijd te kunnen halen.

En van wie was die snelste tijd? Niemand minder dan onze Max Verstappen, waarmee hij dus misschien al pole heeft gehaald. Hij reed een tijd van 1:03.660, zeven tiende van een seconde minder dan waarmee Bottas vorig weekend pole haalde. Bottas staat volgens deze theoretische kwali op plekje twee, Sergio Perez staat op nummer drie. Lewis Hamilton zou met deze tijden op de derde rij moeten starten. Waarschijnlijk hoopt Daniel Ricciardo nu vurig dat de weersvoorspellingen niet kloppen: door een flinke crash vroeg in de training wist hij geen enkele geldende tijd neer te zetten.

Uitslag tweede vrije training voor GP van Stiermarken

VERSTAPPEN – Red Bull Bottas – Mercedes Perez – Racing Point Stroll – Racing Point Sainz – McLaren Hamilton – Mercedes Albon – Red Bull Norris – McLaren Leclerc – Ferrari Ocon – Renault Gasly – AlphaTauri Kvyat – AlphaTauri Räikkönen – Alfa Romeo Giovinazzi – Alfa Romeo Russell – Williams Vettel – Ferrari Latifi – Williams Magnussen – Haas Grosjean – Haas Ricciardo – Renault

Dank aan Flyerbunch voor de tip!