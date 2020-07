GP van Stiermarken 2020: tijden en wat je moet weten

Alle tijden, informatie en gericht alle randzaken die je moet weten over de GP van Stiermarken 2020!

Hij staat voor de deur voor de eerste keer in de historie van de Formule 1: de GP van Stiermarken. Het is in principe de GP van Oostenrijk, deel 2. Handig voor de teams en coureurs die wel een herkansing kunnen gebruiken.

De vorige race ging namelijk niet van een leien dakje voor het team van Red Bull. Er is dus een tweede kans voor Max Verstappen om een goed resultaat neer te zetten op de Red Bull Ring in Stiermarken.

Hoe ziet de agenda eruit voor de GP van Stiermarken 2020?

Vrijdag 10 juli

11:00 – 12:30 | Eerste vrije training

15:00 – 16:30 | Tweede vrije training

Zaterdag 11 juli

12:00 – 13:00 | Derde vrije training

15:00 – 16:00 | Kwalificatie

Zondag 12 juli

15:10 – 17:10 | Race

Waar kan ik de F1 GP van Stiermarken 2020 kijken?

Uiteraard kun je op het internet een hoop vinden. Met Nord VPN is het ook nog een beetje veilig.

GP Stiermarken

De GP van Stiermarken? Wat is dat? Simpel: de tweede GP die wordt gehouden in Spielberg, Oostenrijk. Stiermarken (Steiermark) is de provincie waarin het circuit zich bevindt. De hoofdstad van Stiermarken is Graz. Naast het feit dat het de grootste middeleeuwse stad is van Europa, is Graz ook de stad waar Magna Steyr zijn fabriek heeft staan.

Magna Steyr is de grootste fabrikant die op contractbasis auto’s verkoopt. Met andere woorden: het is geen eigendom van een automerk. Op dit moment worden er auto’s als de BMW Z4, 5 Serie, Jaguar E-Pace, I-Pace en Toyota Supra gebouwd. Oh ja, al sinds jaar en dag rollen er Mercedes-Benz G-Klasses van de band.

De GP van Stiermarken is in het leven geroepen omdat elke GP een andere naam moet hebben. Zo was er vroeger de GP van Duitsland in Hockenheim en de GP van Europa op de Nürburgring, net zoals de GP van Italië op Monza en de GP van San Marino op Imola.

Wat is er bijzonder aan de GP van Stiermarken

Het bijzondere is dat we een compleet andere race kunnen verwachten, ondanks dat we pas een week verder zijn. Reken er maar op dat teams er alles aan gaan doen om de betrouwbaarheid op te schroeven en risico’s te beperken.

Dit kan een saaiere race opleveren, want minder auto’s naast de baan resulteert (vaak) in minder vaak een safetycar op de baan, dus een veld wat veel verder uit elkaar ligt. Dus minder actie. Dus vanwege de bijzondere omstandigheden van vorige week, zal de race dit weekend heel anders verlopen. Behalve dat de Mercedessen vooraan rijden.

Hoe zag het podium er vorige week uit?

Bottas 2.0 Leclerc Norris

Wie reed er vorige week de snelste ronde?

Dat was verrassend genoeg Lando Norris, die in de 71e ronde een tijd reed van 1:07.475

Wie pakte vorige week de pole position?

Uiteraard was dat een Mercedes: ditmaal Valtteri Bottas met een tijd van 1:02.939, een absoluut record.

Wat voor kansen heeft Max Verstappen tijdens de GP van Stiermarken 2020?

Die zijn nog altijd erg gunstig voor de Nederlander. Omdat het vorige week mis ging met de electronica zijn sommigen nu al depressief en kijken ze uit naar 2021, maar de Red Bull is een bewezen snelle auto. Zeker als het aankomt op racepace doen ze het meer dan uitstekend en ze lijken de bandenslijtage iets beter onder de knie te hebben dan de Mercedessen. Dus in de kwalificatie zal het hele jaar wel weer Mercedes zijn wat vooraan staat (tenzij ze een paar GP’s de motor terugschroeven als ze een mega voorsprong hebben). Misschien dat zijn nieuwe helm geluk brengt, het werkte voor zijn vader Jos Verstappen uitstekend tijdens de Canadese GP in 2000.

In racetrim is het verschil gelukkig minder groot. Ferrari lijkt compleet de snelheid kwijt te zijn. Als er minder vaak oponthoud is met Bernd Maylander dit weekend, zullen de Ferrari’s het behoorlijk lastig krijgen met zeer gemotiveerde McLarens, Racing Points en waarschijnlijk ook Renaults. Ferrari brengt updates mee en Charles Leclerc is en blijft een toptalent, maar of het voldoende is, blijft de vraag.

Waar kan ik de GP van Steiermark 2020 volgen?

Er zijn vier manieren waarop je de race kunt volgen. We nemen ze even kort met je door.

RTL Deutschland en ORF

Verreweg het leukste is om het te volgen via ORF. Dat Oostenrijkse accent is gewoon heel erg vermakelijk en brengt herinneringen van de wintersport. Het commentaar is trouwens van een goed niveau, niet in de minste plaats omdat de vriendelijke Alexander Würz aanwezig is. Er zijn geen Oostenrijkse coureurs, dus ze zijn heel erg objectief.

Ziggo

Objectief. Ziggo. Yes. Dat kun je dus mooi op je buik schrijven, want dat is niet het geval bij Ziggo. Maar dat is eigenlijk toch niet meer dan normaal? Bij een wedstrijd van het Nederlands Elftal is er toch ook een ‘voorkeur’ te bespeuren als Robben hem in de kruising schiet? De immer enthousiaste en opgewekte Olav Mol verslaat al 29 jaar de Formule 1 races en is inmiddels een vertrouwde stem in de huiskamers van de petrolheads. Af en geeft Mol tijdens de race het woord aan een idolate fan, een verwarde man die zichzelf Jack Plooij noemt. Tip: de vrije trainingen worden voorzien van commentaar door Rick Winkelman, die deze lange sessies van interessant commentaar en weetjes voorziet. Als je Ziggo hebt kun je kijken op het open kanaal (14). Je kan ook een pakket kopen of een losse race.

F1TV

De beste manier om de race te volgen moet F1TV zijn. Het biedt vele voordelen voor de F1-fan. Je kan de races live kijken, vanuit meerdere cameraperspectieven. Ook kun je kiezen tussen het commentaar. De voorzitter van de Lewis Hamilton fanclub doet het Engelstalige commentaar, bijvoorbeeld. Af en toe zijn er acties met 25% korting, altijd interessant. Ook als je de race wil terug kijken. Over races terugkijken gesproken: alle F1 races van de afgelopen 30 jaar kun je terugkijken.

F1 streams en VPN

Simpel en effectief. De race kun je ook via een van de vele streams op het internet vinden. Een overzicht van die streams om F1 te kijken vind je op deze pagina.

Wat is de weersvoorspelling voor de GP van Stiermarken 2020?

Het is op dit moment zomers warm in de bergen van Spielberg. Op zaterdag is de kans heel erg groot dat het gaat regenenen, met name in de middag. Dus een natte kwalificatie kan verwacht worden. In de nacht zal de neerslag telkens verder afnemen en de kans op regen is in de middag nihil. Qua temperatuur wordt het niet warmer dan een graad of 18.

Voorspelling GP van Steiermark 2020:

Elke race zullen drie prominenten van de redactie hun voorspelling doen over de race. De legende wil dat mensen op basis van hun tips versneld hun hypotheek hebben kunnen afbetalen.

@wouter:

Hamilton Bottas Albon

De GP van Steiermark, die kennen we nog niet. Behalve dat die ook weer plaats vindt op de Red Bull Ring en we dus ongeveer kunnen uit tekenen hoe het wedstrijd verloop zal zijn. Twee mannen willen hun revanche: M. Verstappen en L. Hamilton. Lewis gaat er eens goed voor zitten, heeft dezelfde auto als Bottas en zou onze puppy liefhebber moeten kunnen verslaan. Hij doet het ook, maar moet er tijdens de kwalificatie al behoorlijke risico voor nemen. Bij hem gaat het goed en hij pakt pole-position. Max is getergd. Soms pakt dat goed uit, maar deze keer is hij te agressief. De kwalificatie gaat nog goed en hij staat weer nummer drie. Net na de start gaat het mis, hij tikt Bottas aan en spint. Wat volgt is fantastische tv: een inhaalrace van Max en hij wordt vijfde. Albon verkloot het een keer niet en hij eindigt als derde. Leuk voor hem. @Wouter, grijze eminentie en uitvinder van de burnout.

Dit wordt weer eens een ‘Rosberg-seizoen’ voor Hamilton. Je weet wel, zo’n seizoen waarvan de Hamilton fans over 10 jaar zeggen dat hij zoveel pech had en daarom geen kampioen werd. Maar of Bottas ook tot een Nico uit kan groeien dit jaar? Lewis heeft er natuurlijk voor gezorgd dat aankomend weekend zijn motormanagement een paar clicks beter mag zijn dan die van Bottas, want zoals afgelopen week kan natuurlijk niet. Maar alsof de duvel er mee speelt. Hamilton komt gewoon weer niet op het hoogste treetje. Bottas pakt hem gewoon weer aankomend weekend. Albon wordt nummer 2 omdat er ‘iets’ misgaat bij Max en Verstappen pakt na een magistrale inhaalrace alsnog de 3e plek. @michaelras, hoofdredacteur en bedenker van de eierkoek.

Bottas Albon Verstappen

Na het debacle van afgelopen zondag, pakt Verstappen in deze herkansing wél de overwinning. Niet omdat Red Bull opeens een magische setup gevonden heeft om de oppermachtige Mercs te verslaan, maar omdat Hamilton Bottas elimineert. De Fin pakt namelijk voor de tweede keer op rij de pole. Hamilton heeft daarna nergens meer zin in. Al helemaal niet om de instructies van zijn team op te volgen de twee auto’s veilig naar huis te rijden. Hij gaat daarna vol Spanje 2016 op zijn teammaat. Iemand plaatst het filmpje vervolgens op Twitter met de muziek van de Titanic eronder. Max profiteert net als destijds maximaal en gaat alsnog als outsider voor de titel naar Hongarije. Albon maakt de Red Bull feestvreugde compleet met de tweede plek. De Britse Thai heeft daarmee eindelijk zijn eerste podium in de F1 te grazen. Perez wordt derde omdat de McLarens hun hogere bandenslijtage dit keer niet kunnen compenseren met gratis pitstops achter de safetycar. @jaapiyo, F1 kenner en frontoverhang ontkenner.

Verstappen Albon Perez

Alle rangen, standen en overzichten tot nu toe kun je hier bekijken.