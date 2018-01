Deze luxe tourbus is een vakantievilla op wielen

Glamping-gangers, maakt uw borst maar nat.

Toen het concept ‘kamperen‘ voor het eerst aan mij werd uitgelegd, voelde ik er wel wat voor. Het heeft iets primitiefs wat je op weinig andere manieren kunt ervaren. Trek een paar weken een bos in met alleen een tent en een gelimiteerde voorraad eten en drinken, en overleef. Door de jaren heen is er echter weinig overgebleven van die authentieke levensstijl.

Alles neigt naar meer luxe, en dankzij verschillende tv-programma’s waarover ik niet eens wil nadenken, gaan mensen liever naar een glamping dan dat er de mogelijkheid bestaat dat een beer hun geïmproviseerde kamp kan binnen komen wandelen. Onbegrijpelijk!

Door alle ontwikkelingen zijn we inmiddels zo ver dat heuse motorhomes tegenwoordig geaccepteerd worden naast de stinkende toiletten bij de verlaten parkeerplaats langs de snelweg. En van alle gigantische, luxe, rijdende motorhomes die er op aarde zijn, spant deze de kroon.

Deze ‘Embark’ is gemaakt door Jayco, die overduidelijk de missie had om een onvergetelijk product neer te zetten. Dat is ze gelukt, want je kunt letterlijk en figuurlijk niet om het ding heen. Hij mag dan misschien een kleurstelling hebben die je de auto van je ergste vijanden niet zou toewensen, maar binnenin verandert alles.

Het interieur lijkt wel afkomstig van een of ander luxueus appartement. Zo vinden we in verschillende ruimtes o.a. een 50″ LED-tv inclusief geluidsinstallatie, een enorme koelkast, een schitterende en uitgebreide keuken, een badkamer met douche en een open haard. Daarnaast kun je alles naar wens maken met het touchpad control system, waarmee je o.a. de lichten en de temperatuur kunt aanpassen.

Over tanken hoef je je overigens geen zorgen te maken. De ruim 360 pk sterke motor heeft een dieseltank van bijna 380 liter. Toegegeven, het wordt een duur bezoekje aan de pomp, maar dan kom je ook wel ergens. Aan de andere kant, dan moet je eerst gek genoeg zijn om 290.000 dollar voor het ding te betalen.