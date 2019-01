Waarom Jaguar Land Rover de productie gaat stilleggen

Italiaanse toestanden, daar in het Verenigd Koninkrijk.

Het slechte nieuws uit de cocon van Jaguar Land Rover gaat nog een stapje verder. Het concern kondigde eerder aan dat er duizenden banen gaan verdwijnen, maar nu komt daar nog eens bij dat werknemers een verplichte vakantie krijgen in april.

In alle drie de fabrieken in Engeland staakt JLR de productie van 8 tot en met 12 april. Ook het bedrijf in Wolverhampton waar de motorblokken van de band rollen zal niet gewerkt worden. Reden zijn de ontwikkelingen rondom de mogelijke Brexit. De fabrieken zijn samen goed voor 39.000 werknemers. Het is de tweede week in april dat de fabrieken op slot gaan. Van 15 tot en met 23 april is er ook al geen productie omdat JLR onderhoud laat uitvoeren.

Eind maart dreigt Engeland met een ‘no deal Brexit’ de Europese Unie te verlaten. Het eerdere akkoord van premier May werd door het parlement niet goedgekeurd. Jaguar Land Rover is absoluut niet blij als er een no deal Brexit gaat gebeuren. Het concern verwacht dat er extra kosten gemaakt gaan worden en extra schade ontstaat mocht de no deal doorzetten, aldus topman Greg Clark van JLR tegenover Skynews. Het Britse autoconcern verkocht afgelopen jaar 4,6 procent minder auto’s in vergelijking met 2017.