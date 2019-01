Audi in 2019: RS 5 Sportback, RS 6 en meer

De agenda voor het komende jaar is hier!

Bovenstaande sheet werd getoond tijdens de Spaanse introductie van de Audi Q3 en toont de agenda van het merk voor 2019. Er is weinig nieuws te besnuffelen. Zeker wat er de komende maanden gaat komen mag geen verrassing zijn. Auto’s als de facelift R8, SQ2, facelift TT en e-tron zullen over een niet al te lange periode bij de dealer verschijnen.

Wel interessant is het verdere verloop van het jaar. Zo komt in het tweede kwartaal de A6 Allroad. Tot nu toe kenden we alleen de sedan en Avant-varianten van de nieuwe A6. Eindelijk gan we ook kennis maken met de RS5 Sportback, die nu enkel als coupé leverbaar is. In het derde kwartaal van 2019 komt Audi met e-tron varianten van de Q5 en A7 op de markt. De Q7 en de A4 komen in die periode als facelift op de markt. Daarnaast introduceert Audi een nieuwe crossover onder de naam Q4. Belangrijk gaat de nieuwe RS 7 worden. Een auto die moet gaan concurreren met een kanon als de Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+ 4-Door Coupe (yes, kan weer afgestreept worden op de bingo-kaart).

Pas tegen het einde van het jaar introduceert Audi het tweede elektrische model op de markt, de e-tron Sportback. Ook zal de geheel nieuwe A3 het licht zien. Misschien wat minder spannend, maar niet onbelangrijk is de RS Q3.

De autobouwer uit Ingolstadt wil dit jaar het lekkerste voor het laatst bewaren. Pas helemaal op het einde treffen we de nieuwe RS 6 aan. Qua technniek zal deze station sterk gaan lijken op de RS 7.